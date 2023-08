POLIGNANO A MARE - Un'attesa che dura da vent'anni si appresta a raggiungere l'apice con la ventesima edizione di Autori, la rinomata rassegna musicale che continua a catturare il cuore di Polignano a Mare. Ideata e curata con passione dall'associazione Insolisuoni, con il prezioso patrocinio del Comune di Polignano, questa manifestazione si presenta nuovamente come un incantevole connubio tra musica e natura, incastonato nel suggestivo scenario dello scoglio dell'Eremita, a strapiombo sul mare.Autori 2023 celebra l'arte della musica d'autore con deSidera, un progetto scelto per questa occasione speciale. Questa rassegna, diventata un punto di riferimento nella vita culturale della provincia di Bari, ha ospitato nel corso degli anni una moltitudine di talentuosi artisti, tra cui Peppe Servillo, Paula Morelembaum, Nada, Gian Maria Testa, Chiara Civello e molti altri.Il 26 agosto 2023, presso la Terrazza a Mare del Museo Pino Pascali, Polignano a Mare avrà l'onore di ospitare Cristina Donà in concerto, come parte del suo deSidera tour. Cristina Donà, una cantautrice che ha contribuito a definire una nuova era del rock di matrice mediterranea, si esibirà in un'unica e imperdibile data. Accompagnata dal suo collaboratore storico e multistrumentista Saverio Lanza, Cristina Donà trasformerà il palco in un vortice di suoni e timbri che incanteranno il pubblico presente.deSidera è uno spettacolo incentrato sulle stelle e sulla mancanza di esse, che genera i desideri (da sidera) e riflette sui loro movimenti come fonte di energia. In un mondo che spesso sembra smarrito, il desiderio di cose mancanti, come l'amore, diventa un atto di ribellione e resistenza, un tentativo di creare nuovi orizzonti. Questo album, aspro e multiforme, offre dieci canzoni che sondano l'attuale condizione umana attraverso l'autoanalisi delle scelte e dei comportamenti individuali.Il presidente di Insolisuoni, Massimo Robert, sottolinea l'importanza di questa ventesima edizione, affermando: "È una soddisfazione immensa che Autori abbia compiuto vent'anni di vita e di storia. Questa rassegna nasce per offrire a tutti l'occasione di poter scoprire il mondo della musica d'autore. Per celebrare questo traguardo, il ritorno di un'artista molto cara alla rassegna, già ospite nel 2005, Cristina Donà".Come sempre, Autori invita il pubblico a fondere l'esperienza musicale con il magnifico paesaggio naturale, sotto il cielo stellato della Terrazza della Fondazione Pino Pascali. Questa rassegna, pur mantenendo una solida identità musicale, conserva un'anima territoriale e familiare unica nel suo genere, promuovendo la cultura lungo la splendida costa Adriatica.Il tema di questa ventesima edizione è "Il Desiderio", un concetto che si presta a diverse interpretazioni culturali. Lo scenario di Polignano a Mare, con la sua energia unica, si sposa perfettamente con le magiche vibrazioni della musica, trasformando i desideri in un'esperienza intensamente vissuta.L'appuntamento per la ventesima edizione di Autori è il 26 agosto 2023 a Polignano a Mare. È un'occasione straordinaria per immergersi nel flusso musicale e condividere emozioni in una coinvolgente esperienza collettiva.La rassegna Autori continua a essere sostenuta con il patrocinio del Comune di Polignano a Mare e rappresenta un vero e proprio punto di riferimento per gli amanti della musica d'autore.L'ingresso all'evento è gratuito, e ulteriori informazioni possono essere ottenute tramite email all'indirizzo info@insolisuoni.it