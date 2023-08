SANTA MARIA LIGURE - Un giovane di 27 anni originario di Lecce è stato arrestato dai Carabinieri di Santa Maria Ligure per atti persecutori nei confronti di una ragazza di 22 anni. I due si erano incontrati in passato nella zona di Milano, dove il giovane aveva tentato senza successo di avvicinarsi a lei. La ragazza aveva poi trovato lavoro in un ristorante a Portofino, e il 27enne aveva deciso di trasferirsi nella stessa località e farsi assumere in un ristorante nelle vicinanze, sviluppando un'ossessione malsana.Le molestie da parte del 27enne includevano innumerevoli contatti telefonici e tentativi di avvicinamento, che hanno costretto la giovane a denunciarlo. Il giovane ha ricevuto un provvedimento di divieto di ritorno nel territorio del Tigullio, con foglio di via obbligatorio. Inoltre, emergono sospetti collegamenti con episodi simili verificatisi nella zona di Portofino e Santa Margherita Ligure, coinvolgendo altre giovani donne, titolari o dipendenti di esercizi commerciali locali.Non è la prima volta che il 27enne è coinvolto in reati simili, poiché era stato arrestato a Roma nel gennaio 2020 per atti persecutori nei confronti di studentesse dell'Università La Sapienza, fingendosi un noto chef.