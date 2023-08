FOGGIA - Una tragedia ha colpito la città di Foggia, dove un uomo di 76 anni, Giuseppe Antonio Cisternino, ha perso la vita a seguito di un grave incidente stradale. L'incidente è avvenuto ieri pomeriggio sulla strada provinciale 45 bis, nelle campagne di San Giovanni Rotondo.Cisternino era alla guida di una Fiat Panda, che è entrata in collisione frontale con una Ford Fiesta, la quale ha preso fuoco in seguito all'impatto. L'uomo è stato trasportato d'urgenza in ospedale, ma purtroppo le sue ferite si sono rivelate fatali, e ha perso la vita nella tarda serata.A bordo della Ford Fiesta c'erano quattro persone, tre delle quali hanno riportato ferite lievi. Gli accertamenti sono in corso per determinare le circostanze esatte dell'incidente.