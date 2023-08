BARI - La comunità di Bari è in allarme dopo la scomparsa di Gabriela Emanuela, una ragazzina di 12 anni, avvenuta il 10 agosto. La giovane vive a Carovigno con la sua famiglia ed è stata vista per l'ultima volta alle 10 del mattino in viale Unità di Italia, mentre sua madre era entrata in un negozio.Da quel momento, la ragazza è sparita nel nulla, facendo scattare l'allarme tra parenti, amici e autorità locali. Per cercare di rintracciarla, è stato lanciato un appello sui social media e attraverso i canali delle forze dell'ordine.L'appello per il ritrovamento di Gabriela è stato diffuso su varie piattaforme, insieme a una sua foto. Nell'immagine, la giovane indossa una maglietta nera, pantaloncini in jeans e scarpe da ginnastica bianche della Nike. L'appello invita chiunque la avvisti a contattare immediatamente il numero **3934776943** oppure le forze dell'ordine.L'allerta per la scomparsa di Gabriela è stata amplificata anche da programmi televisivi dedicati a casi simili, come 'Chi l'ha visto', che ha condiviso l'immagine della ragazzina e l'appello per il suo ritrovamento.L'intera comunità si mobilita e spera che Gabriela possa essere ritrovata al più presto, al sicuro e in buone condizioni. L'incertezza e la preoccupazione che circondano la sua scomparsa hanno unito gli sforzi di tutti coloro che sperano di riportare a casa la giovane in fretta.