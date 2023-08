Martina Franca, Cisternino, Locorotondo, Ostuni - Valle d'Itria, Puglia - Una nuova edizione del **Festival dei Sensi** si avvicina, pronta a trasportare i partecipanti in un viaggio attraverso la storia, la cultura e la natura della **Valle d'Itria**. Dal **17 al 20 agosto 2023**, Martina Franca, Cisternino, Locorotondo e Ostuni si animeranno con un ricco programma di eventi, conferenze e laboratori, tutti dedicati all'importante tema dei **semi** e dei loro significati.**Un'Esplorazione dei Semi e della Cultura**La Valle d'Itria, nota per i suoi caratteristici trulli e paesaggi suggestivi, sarà la cornice di questa edizione del Festival dei Sensi. L'evento si propone di esplorare il mondo dei semi, dall'antichità ai giorni nostri, attraverso conferenze, incontri e attività interattive.**Incontri di Risonanza**Il programma ospiterà una serie di relatori di spicco, ognuno dei quali contribuirà a gettare luce su diverse sfaccettature del tema. Tra gli ospiti ci sarà **Eugenio Coccia**, eminente studioso di fisica astroparticellare, che tratterà dell'origine e dell'evoluzione dei semi nell'universo. La storia dell'agricoltura e la sua importanza per l'umanità saranno affrontate dall'archeologa **Marcella Frangipane**, nota per i suoi scavi nella "Mezzaluna fertile".**Dalla Terra alla Tavola**Gli aspetti pratici dell'agricoltura e dell'innovazione saranno al centro delle discussioni, con il contributo di esperti come **Nicola Pecchioni** e **Francesco Sottile**. Sarà esaminato il ruolo delle biotecnologie, della biodiversità e dei brevetti nel contesto agricolo moderno.**Dal Pane alle Foreste**Il pane, simbolo dell'alimentazione umana da millenni, sarà oggetto di analisi da parte di **Gérard Haddad**, eclettico intellettuale francese. L'antropologa **Elaine Moreira** parlerà dei popoli indigeni e del loro rapporto con la terra e i semi. Il **critico d'arte Demetrio Paparoni** esplorerà i miti interpretati nell'arte contemporanea, in particolare il mito di **Medea**.**Sviluppo Economico del Sud**Una nuova sezione del festival darà spazio al Sud Italia come protagonista del proprio sviluppo economico. Gli incontri, moderati da **Stefano Cingolani**, esploreranno temi come capitale umano, innovazione e impatto economico territoriale.**Cultura e Divertimento**Oltre alle conferenze, il Festival dei Sensi offrirà laboratori, passeggiate guidate e incontri a numero chiuso. Sarà anche l'occasione per esplorare l'installazione fotografica **"Origini"** presso il Conservatorio Botanico I Giardini di Pomona a Cisternino.**Un'Edizione da Non Perdere**Il Festival dei Sensi continua a presentare un'opportunità unica per esplorare i legami tra natura, cultura e storia. Con un programma variegato e coinvolgente, la XIV edizione promette di arricchire le conoscenze dei partecipanti, offrendo spunti di riflessione e momenti di condivisione. L'appuntamento è fissato dal **17 al 20 agosto** nella pittoresca Valle d'Itria, per una straordinaria immersione nel mondo dei semi e della cultura.