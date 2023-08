CAPURSO - E’ tutto pronto per il SensAzioni Beer Fest, il festival della birra, dell’arte e della musica nel cuore di Capurso, cittadina a sud di Bari.L’APS SensAzioni del Sud, in collaborazione con Core Live Show e Comune di Capurso, organizza un evento che promette grandi numeri.L’appuntamento è da domani, venerdì 1 settembre, fino a domenica 3 settembre in Piazza Libertà (ogni sera start alle ore 19.00). Il cuore della cittadina pugliese ospiterà angoli gastronomici con prodotti tipici pugliesi ma soprattutto oltre 20 birre alla spina da degustare. Ai visitatori sarà proposto un tour esperienziale alla scoperta di sapore, colore, aroma, gradazione alcolica, ingredienti e ricetta, tipo di lievito utilizzato e tipo di fermentazione per ogni birra presente. Un’esperienza pensata per gli intenditori di questa bevanda che al mondo conta milioni e milioni di estimatori.A dare il via ufficiale all’evento domani, venerdì sera dalle ore 19.00, sarà l’apertura della botte della prima birra, offerta a ospiti istituzionali e sostenitori. Ma il SensAzioni Beer Fest non è solo una sagra gastronomica. Accanto ad aromi, profumi e sapori anche tanto divertimento, artigianato, mostre a cielo aperto e tanta buona musica.Le tre serate saranno animate da concerti con artisti di calibro nazionale.Sul grande palco per la prima serata salirà la band Bari Jungle Brothers, collettivo hip-hop nato a Bari che propone brani dalle sonorità mediterranee.Sabato sera, 2 settembre, saranno gli Après La Classe a scaldare il pubblico presente, e per il gran finale di domenica 3 settembre grande attesa per il DJ Set firmato da Roberto Ferrari da Radio Deejay che farà ballare il pubblico fino a tarda ora.Tutte le serate avranno un Open Act con artisti emergenti regionali.SensAzioni Beer Fest è un evento a ingresso libero e gratuito. Ticket per le consumazioni.