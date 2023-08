ANDRIA - Negli scorsi giorni i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Andria sono intervenuti prontamente per prevenire una rapina in un negozio di farmacia. Mentre erano in servizio di pattuglia automontata nella via Pietro Nenni, hanno notato un farmacista in uno stato evidente di shock, che cercava disperatamente aiuto.Il farmacista ha informato i militari che all'interno della sua farmacia si stava verificando una rapina. Ha raccontato che un uomo era entrato poco prima nel suo negozio e, minacciandolo di morte, aveva cercato di costringerlo a consegnare il denaro. In seguito, l'aggressore aveva colpito ripetutamente il farmacista al volto. Di fronte al rifiuto categorico del farmacista di consegnare i soldi, l'aggressore aveva afferrato un paio di forbici e aveva tentato di forzare il registratore di cassa.La rapida risposta della pattuglia dei Carabinieri ha permesso di sorprendere l'aggressore sul fatto mentre tentava ancora di aprire la cassa per rubare il suo contenuto. L'uomo, un trentenne di Andria con precedenti specifici, è stato arrestato in flagranza di reato. Successivamente è stato condotto presso gli uffici del Comando Compagnia di Andria.L'arrestato è stato dichiarato in arresto per tentata rapina ed evasione, in accordo con il Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica di Trani. Il Giudice per le Indagini Preliminari (G.I.P.) ha convalidato l'arresto e ha disposto la custodia cautelare in carcere per l'indagato.Si sottolinea che il procedimento si trova ancora nella fase delle indagini preliminari e che le misure adottate non sono definitive. Eventuali prove di colpevolezza da parte dell'arrestato rispetto ai reati contestati dovranno essere stabilite durante il processo, nel contraddittorio tra le parti coinvolte.