Ssc Napoli fb

- Esordio positivo fra le mura amiche per il Napoli che non ha fallito la "prima” al Maradona, battendo il Sassuolo per 2-0 nella gara disputata alle 20.45 di domenica 27 agosto 2023. Osimhen al 16' su rigore e Di Lorenzo al 64', dopo l'errore dal dischetto di Raspadori, consentono alla compagine partenopea di raggiungere Milan e Verona in vetta della classifica con 6 punti, in attesa dell'Inter. I nerazzurri sono attesi a Cagliari per il posticipo del lunedì sera che chiuderà il secondo turno della Serie A 2023-2024.