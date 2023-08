NICOLA ZUCCARO - Scompaiono (finalmente) le X dalla griglia delle partecipanti alla Serie B 2023-2024 a seguito dei ricorsi presentati dal Perugia e dal Foggia contro la sentenza del Tar del Lazio per ragioni infrastrutturali e respinti dal Consiglio di Stato che conferma la riammissione del Lecco al campionato cadetto. - Scompaiono (finalmente) le X dalla griglia delle partecipanti alla Serie B 2023-2024 a seguito dei ricorsi presentati dal Perugia e dal Foggia contro la sentenza del Tar del Lazio per ragioni infrastrutturali e respinti dal Consiglio di Stato che conferma la riammissione del Lecco al campionato cadetto.





Al secondo torneo nazionale, viene ripescato il Brescia al posto della Reggina. All'indomani della bocciatura da parte del Consiglio di Stato, del ricorso presentato dal club amaranto, i calabresi ripartiranno dai dilettanti. Alla luce di questo verdetto, di conseguenza, la Casertana è stata ripescata in Serie C e sarà la ventesima squadra che completerà l'elenco delle compagini militanti nel Girone C che prenderà il via, assieme ai raggruppamenti A e B, domenica 3 settembre 2023.