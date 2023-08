LECCE - Una corsa contro il tempo ha portato a un atto di salvataggio eccezionale quando un neonato di appena 20 giorni è stato trasportato in condizioni critiche dall'ospedale Panico di Tricase, in provincia di Lecce, all'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. La missione di salvataggio è stata possibile grazie all'intervento tempestivo dell'Aeronautica Militare italiana e del suo velivolo C-130J.Il piccolo paziente era inizialmente ricoverato a Tricase, ma le sue condizioni si sono repentinamente aggravate, costringendo a una decisione drastica. L'ufficio di gabinetto della Prefettura di Lecce ha coordinato una rapida serie di azioni, ottenendo le necessarie autorizzazioni e attivando il volo d'urgenza per il trasporto del neonato. Era chiaro che era richiesto un mezzo di trasporto speciale in grado di ospitare direttamente un'ambulanza con l'attrezzatura medica necessaria.Il velivolo C-130J della 46esima brigata aerea dell'Aeronautica Militare è stato la risposta. Partito dall'aeroporto militare di Lecce-Galatina, il C-130J ha trasportato il piccolo paziente fino all'aeroporto militare di Pratica di Mare, situato vicino a Roma. Qui, l'ambulanza è stata rapidamente messa in moto e ha immediatamente iniziato il trasporto del neonato all'ospedale pediatrico Bambino Gesù.Questa missione di salvataggio straordinaria è stata un esempio di coordinazione e prontezza di risposta da parte delle autorità locali e dell'Aeronautica Militare italiana. Il velivolo C-130J ha dimostrato la sua versatilità e importanza vitale in situazioni di emergenza come queste, in cui ogni minuto conta. Dopo il successo della missione, il velivolo è tornato alla sua base stanziale di Pisa.Questo atto di eroismo medico e militare è un ricordo del prezioso ruolo che le forze armate svolgono nella protezione e nel salvataggio di vite umane, anche quando le sfide sembrano insormontabili.