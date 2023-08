Pixabay





In questo girone e' stata inserita una x in attesa dei ricorsi al Consiglio di Stato che si riunirà il 29 Agosto. Molto probabile il ripescaggio della Casertana, per cui i biancoverdi dovrebbero giocare con i campani al "Pinto". La fase regolare del campionato terminera' il 28 Aprile 2024, dopo si svolgeranno i Play Off e i Play Out.

- Sono stati sorteggiati a Firenze i calendari di Serie C. Il torneo iniziera' Domenica 3 Settembre. Nel Girone C, per quanto riguarda le squadre pugliesi, nella prima giornata il Taranto ospitera' il Foggia allo "Jacovone", il Brindisi debuttera' col Potenza al "Viviani". Il Cerignola sfidera' il Messina al "Monterisi", la Virtus Francavilla Fontana affronterà il Picerno alla "New Arredo Arena". Il Monopoli dovrà vedersela in trasferta con una squadra da decidere.