ALBEROBELLO - Il dibattito sulla necessità di ampliare i servizi di informazione turistica ad Alberobello, nota come la Capitale dei Trulli, ha portato alla luce una curiosa prospettiva. Operatori ambulanti che un tempo partecipavano al tradizionale mercato settimanale del giovedì in Piazza del Popolo e Largo Martellotta rivendicano un ruolo di primaria importanza nell'offerta di informazioni turistiche, un ruolo che svolgevano in modo attivo fino a qualche anno fa.Savino Montaruli, rappresentante sindacale di CasAmbulanti, ha espresso un'opinione singolare in merito a questa questione. Egli sottolinea che quando il tradizionale mercato si svolgeva nel cuore di Alberobello, gli operatori ambulanti erano spesso la prima voce di accoglienza e informazione turistica per i visitatori. Mentre gli uffici comunali e gli Info Point erano ancora chiusi nelle prime ore del mattino, gli ambulanti erano disponibili a fornire informazioni sulla città e le sue attrazioni turistiche.Montaruli critica l'amministrazione comunale passata e attuale, sostenendo che entrambe non hanno riconosciuto il ruolo sociale e informativo svolto dagli ambulanti. Sottolinea che il sindaco attuale, il dott. Francesco De Carlo, aveva promesso durante la campagna elettorale di incontrare le associazioni rappresentative e di garantire pari opportunità lavorative, inclusa la sperimentazione di eventi mercatali straordinari aggiuntivi.L'appello dell'associazione dei casambulanti è rivolto al Sindaco De Carlo affinché mantenga l'impegno pre-elettorale e dia seguito alle promesse fatte in campagna elettorale. Essi chiedono la creazione di eventi mercatali straordinari per i prossimi mesi, fino a dicembre, al fine di garantire opportunità lavorative per gli operatori ambulanti.Questa insolita prospettiva mette in evidenza l'importanza dei mercati tradizionali non solo come luoghi di commercio, ma anche come punti di incontro e di informazione per i turisti. La voce degli ambulanti si aggiunge al dibattito sull'ottimizzazione dei servizi turistici ad Alberobello e sottolinea l'importanza di coinvolgere diverse parti interessate nel processo decisionale.