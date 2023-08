BISCEGLIE - Parte oggi a Bisceglie la quattordicesima edizione del festival letterario "Libri nel Borgo Antico." Fino a domenica 27 agosto, questa affascinante cittadina costiera ospiterà 140 autori, oltre 50 case editrici e coinvolgerà 400 giovani volontari. L'evento permetterà al pubblico di incontrare personalità di spicco della cultura, del giornalismo e della narrativa italiana, nonché del mondo dello spettacolo e della televisione.**Apertura con Autorità e Grandi Ospiti**La cerimonia di apertura dell'edizione 2023 avrà luogo alle 20 in largo Castello e vedrà la partecipazione del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, che interverrà con un videomessaggio, e del presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, in videocollegamento.Tra i primi ospiti di risonanza ci sarà il campione del nuoto artistico Giorgio Minisini, seguito da Luca Sommi, oltre agli autori Diego De Silva e Gabriella Genisi. Tra le numerose personalità presenti nelle piazze coinvolte nell'evento ci saranno il giornalista Andrea Nicastro e monsignor Dario Viganò.Nei giorni successivi, il festival accoglierà ospiti come Azzurra Rinaldi, Giordano Bruno Guerri, Marcello Veneziani, Antonio Padellaro, Mario Giordano, Carlo Vecce, Enrico Galiano, Stefania Auci, Giuseppe Cruciani, Paola Barale e Angelo Mellone. Tra questi, anche il questore di Agrigento Emanuele Ricifari.**Programma di Eventi Collaterali**Libri nel Borgo Antico non è solo una celebrazione della letteratura, ma offre anche un ricco programma di eventi collaterali. Uno di questi è il "Borgo dei Piccoli," situato nell'atrio del Castello Svevo della città. Qui i bambini potranno godere di letture dedicate, laboratori artistici, sessioni di yoga, teatro, scrittura creativa e molte altre attività.Il 2 settembre, nel piazzale Tempio di San Giuseppe, si terrà la terza edizione del Premio Don Uva, un evento che vedrà la partecipazione di ospiti provenienti dal mondo religioso, culturale e dello spettacolo. Questa serata speciale, organizzata da Universo Salute - Opera Don Uva in collaborazione con Libri nel Borgo Antico, includerà lo spettacolo "È bella la nostra storia" della ResExtensa Dance Company, un'esperienza multimediale ideata da Elisa Barucchieri.**Chiusura con Gianrico Carofiglio** Infine, il 17 settembre, sarà Gianrico Carofiglio a chiudere la quattordicesima edizione del festival. Durante questa conversazione, l'autore barese esplorerà la sua vasta e pregevole bibliografia, offrendo un'opportunità unica per scoprire i molteplici aspetti della sua brillante carriera letteraria.Per ulteriori informazioni sul programma di Libri nel Borgo Antico 2023 e sugli eventi collaterali, è possibile consultare il sito [www.librinelborgoantico.it](www.librinelborgoantico.it).Questo festival, che gode del patrocinio di diverse istituzioni importanti, è un'occasione imperdibile per gli amanti della letteratura e della cultura, contribuendo a rendere Bisceglie un luogo d'incontro per autori e lettori.