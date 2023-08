VERONA - Una cavalcata durata un’estate intera. Dieci settimane di classifica, giorno per giorno, una sfida in musica per decretare anche quest’anno il tormentone dell’estate. Ancora una volta sono stati i very normal people, gli ascoltatori di RTL 102.5, a scegliere, e dopo diverse settimane in testa alla classifica ora è ufficiale: “Italodisco” dei The Kolors è il power hit dell’estate 2023. La proclamazione, anche quest’anno, ha avuto come cornice il tempio della musica italiana, l’Arena di Verona, che per il settimo anno consecutivo torna a ospitare il Power Hits Estate di RTL 102.5.

Oltre ai protagonisti dei brani più ascoltati e suonati dalle radio per tutta l’estate, sul palco grandi ospiti e una sorpresa finale: Laura Pausini, che con la sua voce ha fatto innamorare l’Arena e tutto il pubblico della prima radiovisione d’Italia. Quest'anno, poi, RTL 102.5 ha deciso di assegnare ben cinque “RTL 102.5 Power Hits Platino”, per rendere omaggio a dei pilastri della musica italiana, veri e propri simboli che con la loro musica hanno scandito non solo l'estate ma anche molte altre stagioni della vita degli ascoltatori. Questi grandi nomi hanno saputo regalare canzoni che sono diventate intramontabili nel tempo, veri e propri capolavori che ancora oggi risuonano nei palinsesti radiofonici.





LA LINE-UP

Sul palco dell'Arena di Verona tutti gli artisti protagonisti dell'estate: Achille Lauro e Rose Villain, Alfa, Angelina Mango, Boomdabash ft. Paola & Chiara, Ciccio Merolla, Coez e Frah Quintale, Colapescedimartino, Cristiano Malgioglio ft. Bungaro, Emma, Ernia con Bresh e Fabri Fibra, Fabio Rovazzi e Orietta Berti, Fedez, Annalisa, Articolo 31, Irama e Rkomi, Jain, Lazza, Levante, Marco Mengoni e Elodie, Merk & Kremont, Mr. Rain e Sangiovanni, Pinguini tattici nucleari, Purple disco machine e Kungs, Rhove, Rocco Hunt, Sophie and the giants, Tananai, The Kolors, Tommaso Paradiso & Baustelle e Yungblud.





I SUPER OSPITI

Insieme ai cantanti in classifica per la Power Hits Estate, a Verona con RTL 102.5 sono arrivati anche Biagio Antonacci e Benny Benassi, Giorgia, Max Pezzali, i Negramaro, i Pooh e Rita Ora. Non solo: a sorpresa sul palco è arrivata anche Laura Pausini, per festeggiare insieme al pubblico dell'Arena e di RTL 102.5 una carriera costellata di successi, ricordando gli inizi: "Ricordo la mia vittoria a Sanremo. Quell'anno RTL 102.5 mi regalò una bicicletta" ha raccontato a Paola Di Benedetto, Jody Cecchetto e Matteo Campese, che le hanno consegnato il premio “RTL 102.5 POWER HITS PLATINO”.





I PREMI

Premio “RTL 102.5 POWER HITS ESTATE 2023 – FIMI” al singolo italiano più venduto nel periodo dal 16 giugno al 24 agosto 2023 (dati Gfk) a THE KOLORS per “ITALODISCO"

Premio “RTL 102.5 POWER HITS ESTATE 2023 - SIAE” al brano più eseguito in tutti gli eventi musicali in Italia dal 19 giugno al 25 agosto 2023 ad ANNALISA per “MON AMOUR”

Premio “RTL 102.5 POWER HITS ESTATE 2023 - PMI” al singolo indipendente più trasmesso dalle radio nel periodo dal 19 giugno al 25 agosto 2023 a PEGGY GOU per “(IT GOES LIKE) NANANA”

Premio “RTL 102.5 POWER HITS TOP ALBUM 2023” all'album più venduto nel periodo 26 agosto 2022 al 24 agosto 2023 (dati Gfk) a LAZZA per “SIRIO”

Premio “RTL 102.5 POWER HITS PLATINO” a BIAGIO ANTONACCI, LAURA PAUSINI, MAX PEZZALI, NEGRAMARO e i POOH.





Fonte: Rtl 102.5