AANDRIA - Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Andria, durante un servizio di pattuglia automontata sulla SP91 finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati contro il patrimonio, hanno intercettato un furgone bianco, apparso loro sospetto. Dall’immediato controllo sulla targa, il veicolo risultava oggetto di furto.I militari operanti, intimavano immediatamente l’alt al conducente del mezzo il quale -tuttavia- accelerava la marcia, provando a dileguarsi. Ne scaturiva un inseguimento, terminato in una zona in agro di Cerignola (FG), dove l’autista -dopo aver percorso a tutta velocità una strada di campagna- abbandonava il furgone, riuscendo a fuggire a piedi.L’ispezione all’interno del veicolo consentiva poi di rilevare la presenza dei pezzi di ben 5 autovetture, completamente cannibalizzate: 2 Citroen, 1 Volkswagen T-roc, 1 Volkswagen Tiguan, 1 Renault Clio.Tutto il materiale rinvenuto dai militari è stato sottoposto a sequestro per il compimento di accertamenti utili all’identificazione dei responsabili del furto e del riciclaggio dei veicoli.