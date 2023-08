LECCE - Una tragedia ha scosso il Salento ieri, quando un 80enne è morto dopo aver accusato un malore mentre si trovava sulla spiaggia di uno stabilimento balneare a Casalabate, in provincia di Lecce.L'uomo, originario della zona ma residente al Nord, era tornato in vacanza in Salento per godersi momenti di relax sulla costa. Purtroppo, la sua giornata di svago è stata interrotta da un malore improvviso.Le persone presenti sulla spiaggia hanno subito chiamato il personale del 118 per richiedere soccorso. I sanitari del servizio di emergenza medica hanno prontamente raggiunto la spiaggia, ma nonostante i loro sforzi, i tentativi di rianimare l'anziano sono stati vani.L'intervento è stato reso ancora più completo dalla presenza dei carabinieri e dei militari della capitaneria di porto, che hanno collaborato nella gestione dell'emergenza.La notizia della tragica scomparsa ha lasciato un segno di dolore nella comunità locale e tra i frequentatori dello stabilimento balneare, i quali hanno assistito impotenti alla situazione.In queste circostanze difficili, le nostre condoglianze vanno alla famiglia e agli amici dell'80enne, colpiti da una perdita così improvvisa e dolorosa.Si ricorda a tutti l'importanza di essere vigili riguardo alla propria salute, specialmente durante le giornate calde e soleggiate, e di prestare attenzione ai segnali del corpo. In caso di emergenza, è fondamentale chiedere tempestivamente l'intervento del personale medico qualificato, cercando di fornire tutte le informazioni necessarie per un intervento rapido ed efficace. La sicurezza e la salute di tutti dovrebbero essere una priorità costante, soprattutto in luoghi di aggregazione come le spiagge, dove si cerca di trascorrere momenti di svago e relax.