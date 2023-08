LECCE - Una tragedia ha colpito il Salento, dove è stato ritrovato il cadavere del 77enne Agostino Caputo, scomparso ieri a Chiesanuova, frazione di Sannicola. L'uomo era scomparso ieri pomeriggio intorno alle 18:30 mentre si trovava a bordo della sua auto, una Modus Nera. I familiari, preoccupati per la sua assenza prolungata, hanno subito allertato le Forze dell'Ordine, che hanno immediatamente avviato le ricerche.Il segnale del suo cellulare è stato individuato in prossimità della cella telefonica di Rivabella, una frazione di Gallipoli, precisamente in via Andromeda. Questo dettaglio aveva contribuito a restringere l'area di ricerca. I familiari, nel tentativo di ottenere aiuto dalla comunità, avevano lanciato un appello sui social media, sperando di ricevere informazioni utili sulla sua posizione.La notizia del ritrovamento del corpo senza vita di Agostino Caputo ha scosso la comunità locale e ha gettato un'ombra di tristezza sulla zona. Le circostanze della sua morte rimangono oggetto di indagine da parte delle autorità competenti.Questo tragico evento mette in evidenza l'importanza dell'allerta tempestiva e della collaborazione tra i cittadini e le Forze dell'Ordine in situazioni di scomparsa o emergenze. La rapida risposta delle autorità e l'uso della tecnologia per localizzare il segnale del cellulare hanno dimostrato quanto sia cruciale l'azione coordinata per risolvere situazioni critiche. In momenti di difficoltà come questi, la solidarietà della comunità e la mobilitazione sui social media possono contribuire a un rapido intervento e aiutare a ridurre l'incertezza per i familiari e gli amici di chi è coinvolto.In questo momento di lutto, la comunità esprime le più sentite condoglianze alla famiglia e agli amici di Agostino Caputo, auspicando che possano trovare conforto nel supporto reciproco e nella solidarietà di coloro che li circondano.