FOGGIA - La città di Foggia è stata colpita dal primo caso di Febbre del Nilo, un uomo di 42 anni che è stato ricoverato al Policlinico Riuniti di Foggia nel reparto di Malattie Infettive viene seguito dal professore Sergio Lo Caputo. Il paziente è stato ospedalizzato dopo aver presentato sintomi quali febbre, diarrea e stato confusionale, che sono tutti riconducibili a questa infezione. Dopo un periodo di febbre, è stato confermato che il paziente è affetto dalla Febbre del Nilo.Secondo quanto riferito dai medici, il caso è stato riscontrato in un pool di insetti nell'area di Barletta, dopo un campionamento effettuato a livello nazionale. Tuttavia, è stato sottolineato che non è necessario creare allarmismo. Il dottor Giovanni Iannucci, direttore del servizio di igiene pubblica e del dipartimento di prevenzione della ASL di Foggia, ha dichiarato che, sebbene sia importante prestare attenzione alla situazione, la Febbre del Nilo è già presente in altre regioni come il Veneto, la Lombardia e l'Emilia Romagna.Il virus della Febbre del Nilo viene trasmesso attraverso la puntura di zanzare infette, che in precedenza hanno punto una persona infetta. È importante sottolineare che il virus non si trasmette da persona a persona. Per prevenire le punture di zanzara, si consiglia l'uso di spray repellenti e precauzioni come l'evitare di rimanere all'aperto nelle ore serali, quando le zanzare sono più attive.Questa situazione richiama l'attenzione sulla necessità di prevenire le malattie trasmesse dalle zanzare, soprattutto nelle regioni dove il rischio è maggiore. È fondamentale seguire le raccomandazioni delle autorità sanitarie e adottare misure di protezione personale per ridurre la probabilità di punture di zanzara e di conseguenza di contrarre malattie come la Febbre del Nilo.