OTRANTO - Una tragedia ha colpito questa mattina la pittoresca località di Otranto, dove un giovane turista 30enne originario di Pieve Fassiraga, in provincia di Lodi**, ha perso la vita a causa di un improvviso malore che lo ha colto mentre stava facendo colazione insieme alla sua fidanzata nel b&b dove alloggiavano.L'incidente ha scosso la tranquilla mattinata del b&b, con la giovane fidanzata che ha dato immediatamente l'allarme, chiamando il 118, dopo aver tentato inutilmente di prestare i primi soccorsi al suo compagno. Purtroppo, quando i sanitari sono giunti sul posto, non c'era più nulla da fare per il 30enne. La situazione ha richiesto anche l'intervento delle forze dell'ordine, con i carabinieri che hanno avviato le indagini di routine e il medico legale chiamato per eseguire l'esame esterno del corpo.Dopo l'esame, il magistrato di turno ha disposto la restituzione della salma del giovane turista ai suoi familiari, che ora devono affrontare la terribile perdita. Nel frattempo, la giovane fidanzata della vittima, visibilmente sotto shock a causa dell'accaduto, è stata trasportata in ospedale per ricevere l'assistenza e il sostegno necessari. La comunità di Otranto è rimasta scossa da questo tragico evento, che serve come triste ricordo dell'importanza della salute e della fragilità della vita. Le circostanze precise della morte saranno oggetto di un'indagine approfondita da parte delle autorità competenti.