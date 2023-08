Ac Milan Fb

PIERO CHIMENTI - Gol e spettacolo per il Milan, alla prima al San Siro, contro il Torino. Il primo gol arriva da Pulisic, servito da Loftus-Cheek al 33'. Vantaggio che dura poco per il pareggio granata firmato da Schuurs che servito da Ricci batte Maignan con una splendida girata di destro. L'equilibrio dura poco, il tempo necessario per Giroud di trasformare il calcio di rigore per il fallo di mano di Buongiorno. Dal dischetto Giroud realizza. Al 47' c'è gloria anche per Theo Hernandez che con uno scavino supera Milinkovic-Savic. Al 65' cala il sipario sul match, mai messo in discussione dal Milan, per un calcio di rigore concesso per fallo di Schuurs su Leao. Dal dischetto Giroud non perdona e sigla il 4-1.