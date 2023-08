POLIGNANO A MARE - Un dramma è stato evitato per un soffio a Polignano, dove due donne sono rimaste bloccate in auto a causa di un improvviso temporale che ha causato l'allagamento di un sottopassaggio stradale. Fortunatamente, grazie al loro sangue freddo e tempestivo agire, le due donne sono riuscite a mettersi in salvo.L'incidente è avvenuto a causa di un temporale improvviso che ha colpito la zona. Le due donne si sono trovate in una situazione di pericolo quando sono rimaste intrappolate nella loro auto nel sottopassaggio, dove le acque stavano rapidamente salendo. Secondo quanto riportato, sembra che il semaforo nella zona non abbia funzionato, contribuendo al pericolo della situazione.Nonostante il pericolo in cui si trovavano, le due donne hanno dimostrato grande sangue freddo e tempestività nell'agire. Sono riuscite ad aprire i finestrini dell'auto e a mettersi in salvo, evitando così un potenziale disastro. La loro prontezza d'animo e la loro decisione di agire in modo tempestivo sono state fondamentali per garantire la loro incolumità.La vicenda serve come monito sulla necessità di prestare attenzione alle condizioni atmosferiche mutevoli e di adottare tutte le precauzioni necessarie quando ci si trova alla guida in condizioni meteorologiche avverse. La prontezza nell'adottare misure di sicurezza adeguate può fare la differenza tra una situazione pericolosa e un lieto fine.L'episodio a Polignano mette in evidenza anche l'importanza di una manutenzione costante e accurata delle infrastrutture stradali, tra cui i semafori, per garantire la sicurezza di automobilisti e pedoni. La collaborazione tra le autorità locali e gli enti preposti alla manutenzione delle strade è fondamentale per prevenire situazioni pericolose come quella vissuta dalle due donne.Fortunatamente, questa volta l'abilità delle due donne nell'affrontare la situazione ha portato a un esito positivo. La loro prontezza d'animo e la loro determinazione nel mettersi in salvo sono un esempio di come la calma e l'azione tempestiva possano fare la differenza nei momenti di emergenza.