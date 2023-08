BRESCIA - Il giornalismo televisivo italiano piange la scomparsa di Edrissa Sanneh, meglio conosciuto come Idris, avvenuta ieri sera a Brescia all'età di 72 anni. Nato a Brufut, in Gambia, il 2 gennaio 1951, Sanneh aveva lasciato il segno nel mondo dei media e dell'intrattenimento italiano grazie alla sua personalità affabile e al suo carisma.Giunto in Italia nel 1972 grazie a una borsa di studio presso l'Università per Stranieri di Perugia, decise in seguito di trasferirsi a Brescia dove completò i suoi studi e iniziò a lavorare come DJ. La sua carriera nel mondo televisivo ebbe inizio grazie all'emittente locale RTG Radio TeleGarda, ma fu il programma Star 90 su Canale 5, dedicato alla scoperta di nuovi talenti, a rappresentare una svolta cruciale per lui, portandolo alla vittoria nel 1989.La sua presenza in programmi televisivi come "La ruota della fortuna", "Il Quizzone" e soprattutto "Quelli che il calcio" gli fecero guadagnare popolarità e affetto da parte del pubblico italiano. Il suo sorriso contagioso e la sua passione per la Juventus, che lo accompagnarono sempre, lo resero una figura familiare agli spettatori.La sua carriera non si limitò al mondo dello spettacolo, ma abbracciò anche l'ambito cinematografico, recitando in film come "Bianco e nero" di Fabrizio Laurenti nel 1990 e "Tifosi" di Neri Parenti nel 1999. L'attore televisivo si cimentò anche nella serie tv "Butta La Luna" tra il 2006 e il 2009.La sua grande passione per la Juventus lo accompagnerà sempre nella memoria dei tifosi, mentre la sua presenza televisiva negli ultimi anni potrebbe essere diminuita, ma il suo impatto rimarrà indelebile.Edrissa Sanneh lascia la moglie e quattro figlie nate in Italia durante il suo lungo matrimonio. La camera ardente è stata allestita presso l'istituto ospedaliero Fondazione Poliambulanza di Brescia, dove i fan potranno rendere omaggio a Idris. I funerali si terranno il 7 agosto a Bedizzole, il luogo che aveva chiamato casa negli ultimi anni. La sua eredità nell'ambito televisivo e nel cuore dei suoi fan continuerà a vivere attraverso le sue opere e il suo ricordo.