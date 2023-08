SANTERAMO IN COLLE - Una potenziale tragedia è stata evitata di poco sulla strada per Santeramo, quando un tir ha rischiato di travolgere un'ambulanza del 118 mentre questa rientrava dal Miulli dopo un intervento. A bordo dell'ambulanza c'erano quattro operatori che stavano tornando da una missione di soccorso.Secondo quanto riferito da uno dei presenti, l'incidente ha avuto luogo in uno dei tratti più pericolosi della strada Santeramo-Collone. Il tir, procedendo lungo la strada, ha incrociato l'ambulanza che si stava dirigendo in direzione opposta. Il rimorchio del tir ha sfiorato l'ambulanza, provocando un forte spostamento d'aria che ha fatto muovere il veicolo di soccorso.Per fortuna, l'incidente si è risolto senza alcun impatto diretto tra i due veicoli e nessuno dei passeggeri è rimasto ferito. Tuttavia, l'episodio ha evidenziato ancora una volta i rischi e le difficoltà che possono presentarsi su queste strade, specialmente quando si tratta di mezzi pesanti.Una delle sfide maggiori è rappresentata dal fatto che i mezzi pesanti non possono attraversare il centro abitato di Cassano, costringendo quindi i conducenti a utilizzare la strada Santeramo-Acquaviva. Questa via, purtroppo, è caratterizzata da curve pericolose e tratti insidiosi che possono mettere a rischio la sicurezza di tutti coloro che la percorrono.L'episodio serve come monito per riflettere sull'importanza della sicurezza stradale e sulla necessità di adottare misure per prevenire incidenti simili in futuro. La manutenzione delle strade, l'adeguata segnalazione delle curve pericolose e l'implementazione di misure di sicurezza per i mezzi pesanti possono contribuire a evitare situazioni rischiose come quella appena sfiorata.