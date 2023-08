CORATO - Un inquietante episodio ha scosso Corato ieri pomeriggio, quando colpi di arma da fuoco sono stati sparati contro l'autocarro di uno dei giostrai giunti in città per partecipare alla festa patronale. L'incidente è avvenuto in via Sant'Elia e, per fortuna, non ci sono state vittime né feriti. Gli agenti del commissariato locale sono attualmente impegnati nelle indagini per fare chiarezza sull'accaduto.Secondo le prime informazioni, uno sconosciuto ha aperto il fuoco contro l'autocarro del giostraio mentre questo si trovava parcheggiato in via Sant'Elia. Nonostante il grave fatto, per fortuna nessuno è rimasto ferito nell'attacco. Tuttavia, l'evento ha scatenato l'allarme e la preoccupazione tra i residenti e i partecipanti alla festa patronale.Le forze dell'ordine stanno procedendo con i rilievi e le indagini per risalire all'arma utilizzata nell'attacco, acquisire eventuali immagini di videosorveglianza della zona e ascoltare i testimoni presenti al momento dell'incidente. L'obiettivo è fare luce su quanto accaduto e identificare i responsabili di questa pericolosa azione.L'incidente rappresenta un fatto grave che mette in evidenza la necessità di garantire la sicurezza e la tranquillità durante gli eventi pubblici. La festa patronale, un'occasione di gioia e celebrazione per la comunità, ha subito un'interruzione a causa di questo episodio inquietante. Le autorità locali stanno lavorando per prevenire ulteriori incidenti e assicurare che tutti coloro che partecipano alla festa possano farlo in un ambiente sicuro.L'auspicio è che le indagini condotte dalle forze dell'ordine possano portare alla luce la verità sull'accaduto e identificare i responsabili, garantendo giustizia e tranquillità alla comunità. Inoltre, l'episodio richiama l'attenzione sulla necessità di promuovere un clima di rispetto e convivenza pacifica all'interno della città, al fine di evitare situazioni di violenza e insicurezza.