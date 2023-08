GRUMO APPULA - Una tragedia stradale ha sconvolto la Grumo-Melitto, dove si è verificato un violento frontale tra una motocicletta e un'auto, che ha portato alla morte del giovane centauro di 25 anni. L'incidente è avvenuto mentre il centauro stava tornando da una vacanza estiva, ed è stato un colpo terribile per i suoi cari.Nel tragico incidente, un altro passeggero a bordo della moto ha riportato gravi ferite ed è stato immediatamente trasportato in ospedale in condizioni critiche dal personale medico del 118. Le autorità competenti, inclusi i Carabinieri, sono intervenute sul luogo dell'incidente per stabilire l'esatta dinamica del tragico schianto e raccogliere tutte le informazioni necessarie per comprendere come sia avvenuto.È stato un intervento prezioso anche da parte dei Vigili del Fuoco, che hanno lavorato per mettere in sicurezza la zona e gestire le conseguenze dell'incidente. La loro rapida risposta ha contribuito a evitare ulteriori rischi sulla strada.Questo incidente è un duro promemoria dell'importanza di guidare con attenzione e responsabilità su strade affollate, specialmente durante i periodi di grande afflusso come le vacanze estive. La comunità locale è stata profondamente colpita da questa tragedia e offre le proprie condoglianze alla famiglia del giovane centauro e sostegno al passeggero ferito.