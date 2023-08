Nel secondo tempo al 19' Baschirotto dei salentini di testa non riesce a schiacciare in porta. Al 38' Immobile dei biancazzurri colpisce la traversa. Al 40' il Lecce pareggia con Almqvist con una conclusione al volo da fuori area. Al 42' Di Francesco realizza la rete decisiva per il successo dei giallorossi pugliesi con una girata di sinistro.

Nella prima giornata di Serie A il Lecce vince 2-1 sulla Lazio al "Via del Mare". Prima della gara c' e ' un minuto di raccoglimento per Carlo Mazzone morto ieri a 86 anni, il quale allenĂ² i salentini dal 1986 al 1990 in Serie A. Nel primo tempo all' 11' Strefezza del Lecce va vicino al gol. Al 26' la Lazio passa in vantaggio con Immobile con un tocco di destro su passaggio di Luis Alberto.