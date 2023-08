SAN SEVERO - Una tragedia ha colpito la periferia di San Severo, nel Foggiano, quando un ciclista di 66 anni è stato investito da un'automobile sulla strada provinciale 35. La vittima, un uomo anziano, ha perso la vita a causa delle gravi lesioni riportate nell'incidente.L'incidente è avvenuto ieri mattina mentre l'uomo stava pedalando lungo la strada provinciale. Il tragico momento è accaduto nei pressi di un incrocio, dove si è verificato l'impatto con l'auto. Le circostanze esatte dell'incidente sono ancora oggetto di indagine da parte delle autorità competenti.Dopo l'impatto, sul luogo dell'incidente è giunto un elisoccorso che ha immediatamente trasportato il ciclista ferito all'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo. Tuttavia, le condizioni dell'uomo sono apparse subito gravi, e purtroppo, nel pomeriggio, ha perso la vita a causa delle lesioni riportate nell'incidente.Questa tragedia rappresenta una dolorosa perdita e un ricordo dell'importanza della sicurezza stradale per tutti gli utenti della strada. Le autorità stanno conducendo un'indagine per determinare le cause precise dell'incidente. La comunità locale è profondamente colpita da questa tragedia, e la notizia rappresenta un triste promemoria dell'importanza di prestare attenzione e rispettare le norme stradali per prevenire tali eventi dolorosi.