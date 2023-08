CARBONARA DI BARI - Una scena di terrore ha scosso Carbonara ieri sera, quando colpi di arma da fuoco sono stati sparati in prossimità della piazza centrale dove si stava svolgendo un evento musicale. La situazione ha richiesto l'intervento immediato delle forze dell'ordine.Gli spari sarebbero stati esplosi vicino a una salumeria, secondo quanto riporta il Corriere del Mezzogiorno. In risposta agli spari, due Carabinieri in servizio per l'evento musicale si sono diretti rapidamente sul posto per investigare sulla situazione e garantire la sicurezza del pubblico.Tuttavia, l'individuo responsabile degli spari è riuscito a sfuggire alle autorità, dileguandosi tra i vicoli del quartiere e facendo perdere le sue tracce. Questo individuo non è stato ancora identificato, e le forze dell'ordine stanno conducendo un'indagine intensiva per determinare la sua identità e le circostanze dell'incidente.Sul luogo dell'evento è intervenuta la Polizia Scientifica, insieme ai Carabinieri, per effettuare i rilievi necessari. L'obiettivo principale delle indagini è stabilire il motivo di questa sparatoria e individuare il fuggitivo per assicurare che sia reso responsabile delle sue azioni.L'incidente ha gettato una luce sinistra sulla serata di festa e musica a Carbonara, lasciando la comunità locale scioccata e preoccupata per la sicurezza. Le autorità stanno lavorando diligentemente per portare chiunque sia responsabile di questo atto di violenza davanti alla giustizia e garantire che eventi futuri si svolgano in un ambiente sicuro per tutti i partecipanti.