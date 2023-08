CORIGLIANO D'OTRANTO - Una tragica notizia ha scosso la comunità locale di Corigliano d'Otranto, con la scomparsa di Leonardo Pulimeno, un uomo di 42 anni, in seguito agli infortuni subiti in un incidente stradale. L'incidente è avvenuto lungo la SS16, la strada che collega Corigliano d'Otranto e Melpignano, dove l'uomo risiedeva.L'incidente è avvenuto in tarda mattinata e ha coinvolto lo scooter su cui viaggiava Leonardo Pulimeno. Secondo le prime informazioni, sembra che abbia perso il controllo dell'aderenza dell'asfalto, finendo per cadere e impattare contro il guardrail. La caduta ha causato lesioni interne gravi, portando all'emorragia e alla conseguente tragedia.I soccorritori del servizio di emergenza 118 sono stati prontamente allertati e hanno trasportato il 42enne all'ospedale di Scorrano. Nonostante gli sforzi del personale medico, le lesioni riportate si sono rivelate fatali e Leonardo Pulimeno è purtroppo deceduto a causa dell'impatto con l'asfalto e le barriere di protezione.L'uomo stava tornando dal lavoro in ospedale al momento dell'incidente. La notizia della sua scomparsa ha colpito la comunità locale, che lo ricorda come una persona amata e rispettata.Le autorità locali, tra cui la Polizia Locale, stanno indagando per stabilire la dinamica esatta dell'incidente e comprendere le cause che hanno portato a questa tragica situazione.I funerali di Leonardo Pulimeno si terranno oggi alle 17 nella sua cittadina di Corigliano d'Otranto. La sua scomparsa è un triste ricordo dell'importanza di essere sempre vigili e attenti sulla strada, e la comunità si unisce per offrire le proprie condoglianze alla famiglia e agli amici di Leonardo in questo momento di lutto.