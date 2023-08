LECCE - Dal 22 al 24 agosto, San Cesario di Lecce ospiterà un evento speciale dedicato al teatro in lingua salentina come parte del progetto Teatri a Sud, promosso da Astràgali Teatro con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Puglia. Questi tre giorni saranno un'opportunità per esplorare la cultura teatrale della regione in una location unica, la Distilleria De Giorgi.

L'evento inizia il 22 agosto alle 19 con l'incontro "Il teatro de la lingua noscia – Dialoghi sul teatro in lingua salentina." Durante questa sessione, verrà esplorato il teatro nella lingua locale, con la partecipazione di autori teatrali, poeti e attori.

Il 23 agosto alle 21, la compagnia Piccolo Teatro della Neve di Strudà presenterà due atti unici di William Fiorentino, intitolati "Culacchi trapule e palloni" e "Trastule te curte." Questi spettacoli offrono un'immersione nel mondo dello sport, in particolare nel calcio, e nelle dinamiche delle comunità locali.

Il 24 agosto alle 21, la Compagnia Instabile a ddhu tira la ciuccia metterà in scena "Chireca & Menzetti," una commedia di Luigi Pascali che racconta la storia di due fratelli gemelli, Anselmo ed Arcangelo. Questa commedia esplora temi di identità, relazioni familiari e desideri nascosti.

Questi eventi fanno parte del progetto Teatri a Sud, che mira a promuovere e preservare la cultura teatrale della regione, offrendo spettacoli e incontri che coinvolgono la comunità locale.

Nel mese di settembre, l'evento continua con altre performance e incontri, tra cui la Summer School Filosofica, una serata dedicata a Dante Alighieri e molto altro.

Questi tre giorni di teatro in lingua salentina sono un'opportunità unica per immergersi nella cultura e nella tradizione teatrale di questa affascinante regione italiana.

*Per ulteriori informazioni e prenotazioni:*- Telefono: 3892105991- Email: teatro@astragali.org- Sito Web: http://www.astragali.it/

Non perdete l'occasione di vivere il teatro salentino in tutta la sua bellezza e autenticità a San Cesario di Lecce.