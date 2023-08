TARANTO - In un momento in cui la città di Taranto si prepara ad affrontare una sfida epica, il Consigliere regionale Vincenzo Di Gregorio (Pd), delegato ai Giochi del Mediterraneo 2026, ha condiviso una potente lettera aperta. Questa lettera non è solo una dichiarazione di impegno, ma un appello alla determinazione e alla responsabilità di tutti coloro che sono coinvolti nell'organizzazione di questo importante evento sportivo.Di Gregorio ha iniziato la sua lettera aprendo uno spazio per la riflessione attraverso una citazione tratta dal film "Grazie ragazzi" di Antonio Albanese, che parla di carcere e teatro. La citazione sottolinea l'importanza di perseguire obiettivi ambiziosi fino in fondo, senza fermarsi a metà strada. Questo concetto è stato immediatamente collegato all'organizzazione dei Giochi del Mediterraneo a Taranto, che sta diventando una vera e propria scalata verso la vetta.L'obiettivo dei Giochi del Mediterraneo rappresenta molto di più che un evento sportivo. Per la comunità di Taranto, è una possibilità di riscatto e rinascita dopo anni di sofferenza. È un'opportunità per dimostrare la forza e la determinazione di una città che vuole superare le avversità e prosperare.Tuttavia, Di Gregorio solleva una preoccupazione significativa riguardo all'instabilità e all'incertezza che sembrano circondare l'organizzazione dell'evento. Questo è il momento in cui dovrebbero essere piantati "chiodi ben solidi nella roccia per agevolare la salita di tutti", ma invece, ciò che sembra accadere è l'opposto. La mancanza di coesione e di leadership chiara rischia di minare l'intero progetto.L'aspetto chiave della lettera è l'appello a tutti coloro che sono coinvolti nell'organizzazione dei Giochi del Mediterraneo a Taranto di agire come "sherpa". Questa metafora si riferisce agli esperti guide nelle spedizioni himalayane, che sono noti per la loro resistenza, lealtà e coraggio. Gli sherpa sono disposti a fare ogni sforzo per portare i loro clienti alla vetta.Di Gregorio chiama tutti coloro che sono coinvolti nella realizzazione di questo evento a vedere se stessi come sherpa, a caricare il peso della responsabilità e a lavorare insieme per il bene della comunità. Il futuro di Taranto e delle regioni pugliesi coinvolte nei Giochi del Mediterraneo è in gioco, e questo richiede un impegno assoluto.La lettera si conclude con un messaggio di determinazione: "La vetta è a pochi metri, non possiamo fermarci! Il nostro impegno è far sventolare con orgoglio su Taranto la bandiera dei Giochi del Mediterraneo. Nessuno potrà cambiare questo destino. Gli sherpa non lo permetteranno."Questa lettera aperta è un richiamo all'azione e all'unità. È un promemoria che quando una comunità si unisce con un obiettivo comune e una visione condivisa, può superare qualsiasi ostacolo. Taranto e i Giochi del Mediterraneo 2026 rappresentano una possibilità di cambiamento e di speranza, e ora è il momento di agire con determinazione per raggiungere la vetta.