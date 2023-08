ISOLE TREMITI - Torna dal 31 agosto al 2 settembre il Tremiti Music Festival, promosso da Regione Puglia, Assessorato al Turismo con Pugliapromozione e Teatro Pubblico Pugliese a valere su fondi Por Puglia Fesr-Fse 2014/2020 - Asse VI azione 6.8 - “Palinsesto PP-TPP Puglia - Riscopri la meraviglia 2023” in collaborazione con il Comune delle Isole Tremiti con il coordinamento artistico di Roberto Ottaviano. La sesta edizione del festival che coniuga musica e natura prevede concerti, mostre, talk, proiezioni, esibizioni all’alba e su imbarcazioni con Giovanni Chimienti, Gino Castaldo, Lisa Manosperti, La Banda di Porto Rubino & Friends, Forthyto, Giuseppe Bassi and The FunkLives feat. Joanna Teters, Karima, Costanza Alegiani Folkways e Francesco Bearzatti (tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero sino ad esaurimento posti disponibili, dettagli e informazioni su www.pugliasounds.it). Il programma, che quest’anno arricchisce l’offerta di attività, parte giovedì 31 agosto alle ore 21.00 in Piazza Pertini Isola di san Domino con la proiezione del documentario Il Tesoro nascosto delle Isole Tremiti e alle ore 21.30 Lisa Manosperti 5et Chiamatemi Mimì tra musica e parole, omaggio a una delle più grandi interpreti della musica italiana e non solo attraverso una delicata reinterpretazione che ancora fa breccia nei cuori e nell'anima di chi ascolta. Alle ore 21.30 banchina del porto Isola di San Nicola il talk La musica del mare - Bellezza e salvezza del territorio con Giovanni Chimienti, biologo marino, zoologo e National Geographic Explorer e Gino Castaldo e alle ore 22.30 in concerto su una barca attraccata al porto (e in diretta streaming su maxi schermo in piazza Pertini Isola di San Domino) La Banda di Porto Rubino & Friends, il festival ideato da Renzo Rubino fa una tappa a sorpresa con ospiti a sorpresa, evento finanziato a valere sul POC PUGLIA 2014/2020 Azione 6.8 "Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche. Venerdì 1 settembre ore 21.00 Piazza Pertini Isola di San Domino proiezione del documentario Il Tesoro nascosto delle Isole Tremiti, alle ore 21.30 Giuseppe Bassi and The FunkLives feat. Joanna Teters, un’esplosione di musica che attraversa il soul e il funk e alle ore 22.30 Karima Bacharach Forever, omaggio al meraviglioso mondo sonoro del compositore attraverso le sue canzoni più celebri e quelle meno conosciute. Sabato 2 settembre, concerto all’alba, ore 6.30 cala delle arene Isola di San Domino, Forthyto rilegge Maul di Enzo Del Re, a poco più di dieci anni dalla morte dell’autore, Maul viene rivisitato da Vito “Forthyto” Quaranta che, cresciuto come lui tra le case dello stesso paese, ne conosce alla perfezione la lingua e la storia e può dunque non disperdere la ricchezza di assonanze e rimandi presenti nel canto ritmato di Del Re. Ore 21.00 Piazza Pertini Isola di San Domino proiezione del documentario Il Tesoro nascosto delle Isole Tremiti, ore 21.30 piazza Pertini Isola di San Domino, Costanza Alegiani Folkways Lucio dove vai?, la cantante e compositrice jazz e il suo Trio Folkways presentano un concerto che ripercorre e rielabora il repertorio musicale del primo Lucio Dalla, dagli esordi alla storica collaborazione con il poeta Roversi. Alle ore 22.30 Francesco Bearzatti Post Atomic Zep, il nuovissimo album dell’acclamato sassofonista italiano, noto per il suo approccio al jazz che è solito spingersi oltre i confini del genere. Spazio quest’anno anche alla fotografia con due mostre, a cura di Cime, in programma dal 5 agosto al 2 settembre allestite con dei percorsi diffusi e liberamente fruibili, per affrontare i temi della sostenibilità, della promozione del territorio. L’isola di San Domino ospita una mostra legata a ISPA - Italian Sustainability Photo Award - il premio fotografico nato per raccontare il mondo della sostenibilità in Italia, e raccoglie una selezione delle fotografie e dei progetti fotografici vincitori e finalisti delle precedenti edizioni del premio, in un percorso che collega il porto a Piazza Pertini. La mostra raccoglie una selezione delle fotografie finaliste e vincitrici delle edizioni 2020, 2021 e 2022 e viene allestita sulle Isole Tremiti in occasione del Tremiti Music Festival. L’Isola di San Nicola ospita invece Il tesoro nascosto delle Isole Tremiti che racconta la ricerca scientifica guidata da Giovanni Chimienti, biologo marino, zoologo e National Geographic Explorer, che ha portato alla scoperta di una foresta di coralli neri nei fondali delle Isole Tremiti ed è allestita sull’Isola San Nicola nel percorso che conduce, dopo la salita della fortificazione, al Castello dei Badiali. Le mostre saranno inaugurate giovedì 31 agosto con un tour che prevede tappa alle ore 19.00 Porto di San Nicola e tappa alle ore 20.00 Porto di San Domino - il tour è rivolto al pubblico. Partenza ore 18.30 banchina isola di San Domino maggiori informazioni su pugliasounds.it. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero sino ad esaurimento posti disponibili, dettagli e informazioni su www.pugliasounds.it Per raggiungere le isole Tremiti http://www.alidaunia.it/ - https://www.traghettiper-tremiti.it/