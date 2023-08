BRINDISI - "Esprimo solidarietà nei confronti di Don Antonio Coluccia, un eroe locale nella lotta contro lo spaccio di droga, dopo un attentato che ha scosso la nostra regione. Esprimo a lui tutto il mio supporto" ha dichiarato, in una nota stampa, il segretario provinciale del Nuovo PSI, Pino Trinchera. - "Esprimo solidarietà nei confronti di Don Antonio Coluccia, un eroe locale nella lotta contro lo spaccio di droga, dopo un attentato che ha scosso la nostra regione. Esprimo a lui tutto il mio supporto" ha dichiarato, in una nota stampa, il segretario provinciale del Nuovo PSI, Pino Trinchera.





"Avendo in passato fatto parte delle Forze dell'Ordine, spero che nella nostra regione venga rafforzato l'impegno per liberare i giovani dal mondo della droga. Don Antonio Coluccia non è solo e sarò sempre al fianco suo e della legalità. Sono vicino anche all'agente che, con il tuo pronto intervento, ha evitato che don Antonio fosse investito. Mi auguro, infine, che in tutta la regione vengano promosse iniziative riguardo la legalità" si legge ancora nella nota stampa di Pino Trinchera.