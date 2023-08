Taranto, Magna Grecia Festival: domenica 13 agosto altro sold out per il gran finale



TARANTO - "Con l'ennesimo sold out di domenica sera il Magna Grecia Festival è giunto al termine – ha dichiarato il Maestro Piero Romano, direttore artistico della rassegna – e lo ha fatto nell'Oasi dei Battendieri: le Stagioni di Vivaldi, eseguite dal Maestro Alessandro Quarta, che passa con risultati strepitosi dal classico al pop, sono state la traccia che ha permesso di congiungerci alla natura, proseguendo con brani di Astor Piazzolla eseguiti in chiave sinfonica, e dello stesso Quarta, che ci ha regalato un assolo finale che il pubblico ha sottolineato con una meritatissima standing ovation".





Il Magna Grecia Festival, diretto dal Maestro Piero Romano, è una rassegna realizzata dall’ICO Magna Grecia in collaborazione con Comune di Taranto e Regione Puglia, con il sostegno di Banca BCC San Marzano di San Giuseppe, Teleperformance, Programma Sviluppo, Comes, Ninfole Caffé, Varvaglione 1921, Baux cucine, Five Motors, Kyma Mobilità e Fondazione Puglia.

"Concerto meraviglioso – ha confermato il violinista Alessandro Quarta – in una cornice altrettanto meravigliosa e con l’Orchestra della Magna Grecia, la cui fama ha legittimamente superato i confini nazionali; ho rappresentato un repertorio 'a modo mio', con il mio solito modo di pensare la musica, una chiave 'no limits': la bella musica non va etichettata, le categorie pop, rock, classica, non esistono; nel concerto di chiusura del Festival della Magna Grecia: Vivaldi, Inverno ed Estate, Piazzolla, Bizet e “Taràntula”, un brano di mia composizione".

"E adesso, appuntamento con il MediTa, la kermesse pop-rock in programma dal 7 al 10 settembre sulla Rotonda del lungomare, altro panorama meraviglioso della nostra città, che ospiterà, nell’ordine, Clementino, Noemi ed Ermal Meta; sarà un’altra sfida per l’Orchestra della Magna Grecia per quello che si prospetta un altro grandissimo appuntamento".

Questo il programma del MediTa nel dettaglio: Questi, nel dettaglio, gli appuntamenti con il MediTa, Festival della Cultura mediterranea, progetto a cura dell’Orchestra della Magna Grecia in collaborazione con il Comune di Taranto, con la direzione artistica del Maestro Piero Romano: giovedì 7 settembre, alle 21.00, CLEMENTINO, dirige il Maestro Roberto Molinelli; sabato 9 settembre, alle 21.00, NOEMI, dirige il Maestro Valter Sivilotti; domenica 10 settembre alle 21.00, chiusura del Festival con ERMAL META, dirige il Maestro Piero Romano. Grande sorpresa venerdì 8 settembre alle 21.00: di scena i Vega 80, una produzione per un pubblico giovane e non solo. Un tributo musicale alla dance degli Anni Ottanta per tutti, con ingresso gratuito.

CLEMENTINO: Ingresso: 28euro + prevendita (Primo settore); 20euro+ prevendita (Secondo settore); NOEMI: Ingresso: 25euro + prevendita (Primo settore); 15euro+ prevendita (Secondo settore); ERMAL META: Ingresso: 25euro + prevendita (Primo settore); 15euro+ prevendita (Secondo settore); VEGA 80 – Ingresso gratuito

Biglietti online su TicketSms. Info: Orchestra Magna Grecia Taranto – Via Ciro Giovinazzi 28 (3929199935): orchestramagnagrecia.it