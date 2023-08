LECCE - Verrà presentato a Martano "Un fiore rosso per la libertà", il graphic novel che narra la vita e le eroiche imprese di una delle donne che contriburono alla liberazione del nostro paeseLiliana Benvenuti, nome di battaglia "Angela", aveva circa vent'anni quando si unì alla Divisione "Arno" e cominciò, in sella a una bicicletta, la sua attività di staffetta partigiana, rischiando la vita ogni giorno per trasportare armi e messaggi.Domenica 6 agosto 2023 alle 18,15, a Martano (LE), presso la Sala Conferenze in Piazza dei Caduti, si terrà la presentazione del graphic novel che narra la sua storia. Si intitola "Un fiore rosso per la libertà" ed è stato scritto dal salentino Thomas Pistoia su disegni di Emilio Guazzone.L'opera costituisce il primo volume di una collana che Edizioni Voilier di Maglie dedicherà alle più famose eroine della Resistenza Italiana.Una serie di pubblicazioni che hanno l'obiettivo di utilizzare il linguaggio fumetto per avvicinare i giovani a temi fondamentali per la loro formazione come la conservazione della memoria, la libertà e la resistenza, l'antifascismo.Saranno presenti all'evento, che si inserisce nel ciclo di incontri previsti all'interno della giovanissima manifestazione "Martano Comics" (giunta alla sua seconda edizione), l'autore Thomas Pistoia, il Sindaco di Martano Fabio Tarantino e l'Assessore alla Cultura Andrea Aprile. Modererà Marco Laggetta, direttore di Edizioni Voilier.Al termine la sessione di firmacopie.Gli autori:Thomas Pistoia: scrittore, soggettista e sceneggiatore di fumetti salentino, classe 1971, ha realizzato storie per Nathan Never, Zagor e Diabolik. Ha pubblicato i romanzi “La leggenda del Burqa” (2016) e “Da quassù” (2020).Emilio Guazzone: disegnatore e architetto fiorentino, ha lavorato per il Renzo Piano Building Workshop e realizzato, come progettista, il Teatro di Fiesole. Come fumettista ha realizzato, per Edizioni Voilier, la trasposizione in forma di graphic poem della Commedia dantesca.ufficiostampatov@gmail.com