CASTELLANETA MARINA - Il celebre rocker Vasco Rossi ha deciso di trascorrere le sue vacanze estive in Puglia, precisamente a Castellaneta Marina, Taranto, di cui è stato nominato cittadino onorario nel 2021. Durante il suo soggiorno, Vasco ha condiviso un emozionante incontro ravvicinato con una medusa, catturando l'attenzione dei fan su TikTok e Instagram.Nel video pubblicato su TikTok, Vasco Rossi è stato ripreso mentre nuotava nell'acqua cristallina delle coste pugliesi. Nel breve filmato, ha sfiorato delicatamente l'esombrella di una medusa, la parte superiore che non ha effetti urticanti. Come sottofondo, il leggendario rocker ha scelto una delle sue famose canzoni, "Una splendida giornata," che ha reso l'esperienza ancora più emozionante.Anche su Instagram, Vasco ha condiviso l'incontro con la medusa, accompagnandolo con un post divertente. Nel post, ha scritto: "Incontri ravvicinati del terzo tipo. Ieri ho giocato un po' con le meduse... ho imparato ad accarezzarle senza farci del male... ora vado a camminare... sulle acque!" Questa volta, la colonna sonora è stata "La pioggia alla domenica," un altro dei suoi brani iconici.Questa esperienza ha dimostrato che, anche in vacanza, Vasco Rossi sa come catturare l'attenzione dei suoi fan e regalare loro momenti indimenticabili. E mentre si gode le bellezze della Puglia, continua a farci sognare con la sua musica e le sue avventure estive.*Nota: Si ricorda che l'esombrella di una medusa è la parte non urticante, e interagire con le meduse può essere pericoloso se non si conoscono bene le specie e le precauzioni da prendere.*