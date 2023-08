VIESTE - È pronta a prendere il volo la 7^ edizione de “La Settimana dell’Olio” in programma dal 28 agosto al 1° settembre 2023 a Vieste.La capitale del turismo pugliese sarà anche capitale dell’olio extra vergine d’oliva grazie all’evento organizzato dal Comune di Vieste con il patrocinio di Regione Puglia, Ente Parco Nazionale del Gargano, GAL Gargano, Associazione Italiana Frantoiani Oleari, Associazione Nazionale Città dell’Olio, CNA, Slow Food Gargano e con la collaborazione di Fondazione Grani Futuri, Associazione La Rinascita dei Trabucchi Storici, Oleum Associazione Professionale Internazionale Assaggiatori Olio di oliva, Associazione Cuochi di Gargano e Capitanata.Cinque giorni per un mondo di appuntamenti alla scoperta dell’oro verde di Vieste: mercatini, corsi di assaggio, spettacoli, degustazioni, laboratori, cooking show, speech e incontri a tema rivolti agli abitanti di Vieste, ai turisti, ai curiosi e agli appassionati di olio.A fare da scenario agli eventi in programma saranno uliveti secolari, frantoi, terrazze panoramiche e piazze suggestive della città.«Abbiamo investito molto in questa iniziativa e continuiamo a farlo perché siamo convinti che possa essere un volano per l’economia del territorio. L’olio extravergine di oliva è il principale prodotto alimentare della nostra terra, con questo e altri eventi miriamo a raggiungere livelli qualitativi sempre più alti» afferma l’assessore all’Agricoltura del Comune di Vieste Dario Carlino, che ha affidato la direzione organizzativa de “La settimana dell’Olio” a Sabrina Pupillo, tecnologa alimentare e assaggiatrice professionista di olio.«Quella dell’olio rappresenta la principale produzione agroalimentare del Gargano, crediamo che questo sia un grande patrimonio da valorizzare e lo stiamo facendo con una serie di eventi che danno la possibilità a tutti di conoscere l’olio extra vergine di oliva nelle sue varie sfaccettature», dichiara la Pupillo.Saranno tutte garganiche le aziende protagoniste del mercatino dei produttori presente ogni giorno, a partire dalle ore 20.30, a Marina Piccola. I visitatori potranno conoscere da vicino il mondo dell’olio extra vergine di oliva e assaporarne il gusto inconfondibile.A guidare i partecipanti alla scoperta dell’oro verde di Vieste saranno tanti ospiti d'eccellenza: maestri olivicoltori e frantoiani, assaggiatori professionisti, sommelier dell'olio, chef, panificatori d'eccellenza e innovatori enogastronomici.Si parte lunedì 28 agosto alle ore 11.00 presso Tenuta Padre Pio con “Pane & Olio”, l’incontro con Grani Futuri che prevede un focus sul saper abbinare e riconoscere un buon pane e un buon olio. Insieme ad Antonio Cera ci sarà il pizzaiolo e panificatore Davide Fiorentini di “O Fiore Mio Hub” (Faenza). È in attesa di conferma la partecipazione all’incontro di Vincenzo Franco, di Pitti Immagine.Nel pomeriggio alle 18.00 appuntamento al Trabucco di Santa Croce con “Pesca & Olio”, esperienza di pesca dal Trabucco e degustazione guidata di oli EVO, organizzata in collaborazione con l’associazione La Rinascita dei Trabucchi storici.Alle 20.00 a Marina Piccola MixOilogy, cocktails all’extra vergine, e - a seguire - premiazione delle aziende vincitrici del concorso oleario ExtraGargano 2023. La Prima giornata si concluderà con musiche e canti tradizionali del Gargano a cura di “Tittòmmë”.Sveglia all’alba martedì 28 agosto per “Yoga & Olio” a cura di Mey Lin e colazione oleocentrica, in programma alle ore 7.00 presso l’Oliveto Medina.Alle 10.30 ci si sposterà all’Oleificio San Luca per l’appuntamento “A tu per tu con il produttore”: previsti speech e assaggi guidati di oli extra vergini di oliva con il Consorzio per la Tutela e la Valorizzazione dell'Olio Extravergine di Oliva a Indicazione Geografica Protetta “Olio di Puglia”, che sarà rappresentato dalla sua presidente Maria Francesca Di Martino, titolare delle aziende agricole Di Martino e Frantoio Schinosa.A seguire, sempre all’Oleificio San Luca, ci sarà l’incontro su “Qualità & Olio”, incentrato sulla conservazione dell’extra vergine di oliva per il mantenimento delle sue caratteristiche qualitative, a cura del direttore del concorso oleario ExtraGargano Nicolangelo Marsicani.“Musica & Olio” è il concerto di musica classica tra gli ulivi in programma alle ore 17.00 presso l’Azienda Agricola Prencipe. Alle ore 20.00 a Marina Piccola si terrà lo show cooking Oliocentrico - in collaborazione con Slow Food Gargano - a cura dello chef Mario Falco, presidente dell’associazione Cuochi Gargano e Capitanata e consigliere nazionale della Federazione Italiana Cuochi per la Puglia, e della food blogger pugliese Emanuela Carbonara de “Il cucchiaio saporito”.La seconda serata si chiuderà con lo spettacolo di cabaret “Big Circus”.La giornata di mercoledì 30 agosto prenderà il via alle 10.30 presso L’Oleificio Fratelli Vieste con “A tu per tu con il produttore”, assaggi guidati di oli extra vergini di oliva con l’azienda agricola e frantoio Le Tre Colonne, rappresentata da Salvatore Stallone, che produce a Giovinazzo olio extra vergine di alta qualità con dedizione e competenza.Nel pomeriggio alle ore 18.00 appuntamento sulla Terrazza dell’Hotel Falcone per “Cibo & Olio”, abbinamenti a cura di Giuseppe Cupertino, presidente FIS (Federazione Italiana Sommelier) e AISO (Associazione Italiana Sommelier dell’Olio) in Puglia.Alle 20.30 a Marina Piccola sarà la volta di “Pizza & Olio”, abbinamento olio extra vergine di oliva e pizza con il pizzaiolo Alessio Muscas di San Martino Pizza & Bolle a Roma e Nerina Di Nunzio, esperta di marketing e comunicazione, fondatrice di “Food Confidential” e già direttrice della Scuola di Cucina della rivista “La Cucina Italiana”. L’incontro vedrà la partecipazione dell’Associazione Pizzaioli Garganici.Spazio all’arte e alla musica, sempre a partire dalle 20.30 a Marina Piccola, con il “Live Painting” a cura di Francesca Maiorano RedCinnamon e con la live band “Just Cool”.Giovedì 31 agosto appuntamento alle 7.30 presso l’Oliveto Medina per “Benessere & Olio”, meditazione di consapevolezza mindfullness tra gli uliveti con Nerina Di Nunzio. La mattinata proseguirà alle 10.30 presso Tenuta Mandrione con l’incontro “A tu per tu con il produttore”, assaggi guidati di oli extra vergini di oliva con la Cooperativa Agricola Colli Etruschi (premiata come frantoio dell’anno dal Gambero Rosso 2022) e il suo direttore Nicola Fazzi.Alle 17.00 appuntamento presso la Lega Navale di Vieste con “VERSIAM...OLI”, declamazione di poesie sull’olio e l’ulivo. Alle 19.30 nella piazza di Marina Piccola si terrà “Oli d’Italia 2023”, assaggi guidati di extra vergini del Gargano presenti nella guida oli del Gambero Rosso a cura di Indra Galbo, esperto assaggiatore di oli d’oliva, capo panel della guida Oli d'Italia e giornalista per Gambero Rosso.Alle 21.00 Dario Stefàno, senatore e docente di Economia e gestione delle imprese turistiche all’Università di Roma, promotore della legge sull’Oleoturismo, presenterà il libro “Oleoturismo opportunità per imprese e territori”, scritto a quattro mani con la giornalista enogastronomica e di Cronache di Gusto Fabiola Pulieri.La quarta giornata de “La Settimana dell’Olio” si chiuderà con la musica live dei “Good Vibes”.Venerdì 1° settembre, ultima giornata della manifestazione, si aprirà alle ore 11.00 presso il Fico d’india Beach Club con un viaggio sensoriale tra gli extra vergini di ExtraGargano a cura dell’associazione professionale internazionale assaggiatori olio d’oliva Oleum.Alle 19.30, in Piazza Marina Piccola, i produttori Francesca Petrini (presidente nazionale CNA Agroalimentare) e Savino Muraglia (presidente di Coldiretti Puglia) saranno protagonisti insieme a Toni Augello di “Chip”, il microfestival d’innovazione sociale, ospitato all’interno della 7^ edizione de “La Settimana dell’Olio”.Seguirà, alle 20.30, “Talk & Olio” I percorsi dell’extra vergine: dalla valorizzazione e tutela del territorio alla valorizzazione del prodotto, che vedrà la partecipazione di Donato Pentassuglia, assessore all’Agricoltura della Regione Puglia; Dario Carlino, assessore all’Agricoltura del Comune di Vieste; Sabrina Pupillo, direttrice organizzativa dell’evento; Dario Stefàno, senatore e docente di Economia e gestione delle imprese turistiche all’Università di Roma; Francesca Petrini, presidente nazionale CNA Agroalimentare; Savino Muraglia, presidente di Coldiretti Puglia; Indra Galbo, capo panel della guida Oli d'Italia e giornalista per Gambero Rosso.La 7^ edizione de “La Settimana dell’Olio” si chiuderà con la musica live dei “Jazzlag”.Media partner de “La Settimana dell’Olio 2023” è FoodConfidential.Sponsor dell’evento: Acqua Orsini, Tesori d’Apulia, Rosso Gargano, Azienda Agricola Il Parco.La partecipazione a tutti gli appuntamenti è ad ingresso libero, i posti sono limitati. Prenotazione obbligatoria al 320.3869243.