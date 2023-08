ROMA - Nell'ultima estrazione del Lotto e del 10eLotto, la Puglia ha visto sorridere la fortuna in due occasioni, regalando gioia e entusiasmo sia a Bari che a Brindisi. Le vincite sono state davvero rilevanti e hanno arricchito la vita di due fortunati giocatori.A Bari, un giocatore ha avuto la gioia di portare a casa una somma considerevole di 45.000 euro grazie a un terno sulla ruota di Napoli. I numeri fortunati che hanno fatto scattare questa vittoria sono stati il 17, il 22 e il 90, che hanno dimostrato di essere particolarmente popolari nell'ultima estrazione e hanno regalato gioie in serie a chi li ha scelti.Nel frattempo, a Brindisi, la fortuna ha baciato un giocatore che ha centrato ben nove numeri su dieci al 10eLotto, riuscendo a portarsi a casa un premio straordinario di 50.000 euro. Una puntata di appena 3 euro si è rivelata decisamente fortunata, dimostrando che a volte piccole scommesse possono portare grandi sorprese.Ma la buona sorte non si è fermata qui. Anche a Taranto, il 10eLotto ha fatto parlare di sé, regalando un premio di 15.000 euro a un giocatore che ha indovinato sette numeri su sette in modalità frequente. Questa vittoria ha dimostrato ancora una volta che l'accuratezza e la costanza possono portare grandi risultati.Le vincite nell'ambito del Lotto e del 10eLotto non solo hanno regalato momenti di gioia e felicità ai fortunati vincitori, ma hanno anche dimostrato che la fortuna può sorridere in qualsiasi momento e che con una piccola puntata si possono ottenere grandi risultati. La Puglia si unisce alle celebrazioni per queste vittorie, augurando a tutti i vincitori un futuro ancora più luminoso.