BARI - Una figura di spicco nel mondo dell'architettura e dell'urbanistica, il Professor Carlo Rocco Ferrari, si è spento lasciando un vuoto profondo nella comunità. Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha espresso il suo cordoglio per la scomparsa del Professore, evidenziando il suo ruolo significativo nell'ambito della progettazione architettonica e urbanistica.Il Prof. Ferrari è stato uno dei più stretti collaboratori dell'Architetto Ludovico Quaroni e insieme hanno dato vita al Piano Urbanistico di Bari, un contributo che ha plasmato l'aspetto e la struttura della città. Le sue opere architettoniche hanno lasciato un segno indelebile sulla città di Bari e sulla regione, includendo progetti come la Sala Murat a Bari, il Rettorato del Politecnico di Bari, il Municipio di Santeramo e il recente restauro del Lungomare storico di Giovinazzo. Oltre a ciò, il Professore Ferrari ha contribuito con la sua expertise alla redazione di numerosi Piani Urbanistici in diverse parti d'Italia.Il suo impegno e la sua dedizione all'arte, all'architettura e all'urbanistica sono stati riconosciuti e ammirati da molti. Il suo lavoro ha testimoniato la sua passione e la sua visione, e il suo influsso continuerà ad essere percepito attraverso le sue opere che popolano la città e la regione. La sua eredità non solo sopravviverà, ma continuerà ad arricchire l'ambiente circostante con la sua creatività e genialità.La scomparsa del Prof. Ferrari rappresenta una perdita significativa per la comunità dell'architettura e dell'urbanistica, ma le sue opere continueranno a ispirare e a trasmettere il suo spirito innovativo e la sua dedizione all'arte e alla bellezza.