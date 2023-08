LECCE - Nella calma delle ore notturne, una tempesta violenta si è scatenata nella provincia di Lecce, portando con sé una devastante grandinata all'1.30 circa, tra le zone di Montesano, Specchia e Miggiano. Questo evento meteorologico estremo ha lasciato dietro di sé una scia di distruzione e danni che hanno scioccato la comunità locale.La grandine, delle dimensioni sorprendentemente simili a palline da tennis, è scesa con una forza inarrestabile, colpendo ferocemente veicoli in sosta. Parabrezza, fari e carrozzerie delle auto sono stati distrutti, lasciando i proprietari attoniti di fronte a questo caos naturale.Anche i locali commerciali non sono stati risparmiati dalla furia della grandine. Tavolini e sedie di plastica all'esterno dei dehors sono stati perforati e danneggiati, creando ulteriori sfide per i proprietari che stanno cercando di ripristinare la normalità nelle loro attività.Ma il peggio è avvenuto nelle campagne circostanti. Numerose serre sono state completamente distrutte dalla grandinata, causando ingenti perdite per gli agricoltori locali. Le strade e le campagne sono state allagate, complicando ulteriormente la situazione.In momenti come questi, la solidarietà della comunità diventa fondamentale. Gli sforzi di soccorso e le operazioni di pulizia sono in corso, mentre gli agricoltori cercano di valutare l'entità dei danni subiti.È un triste promemoria del potere imprevedibile della natura e della necessità di prepararsi e rispondere a eventi meteorologici estremi. La comunità locale ora si unisce per affrontare le sfide che questa violenta grandinata ha portato, nella speranza di poter ricostruire e ritornare alla normalità.