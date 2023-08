OSTUNI - Un violento incidente stradale si è verificato sulla statale 16 in direzione sud, all'altezza di Rosa Marina, nei pressi della stazione di servizio poco prima dell'uscita per il villaggio. Secondo quanto emerso dalle prime informazioni, diverse auto sono state coinvolte in uno scontro drammatico.Durante l'incidente, una delle vetture coinvolte ha perso il controllo e si è ribaltata, mentre un'altra ha effettuato un testacoda, finendo contro il guardrail. La scena dell'incidente è stata particolarmente grave e il pronto intervento dei soccorritori è stato necessario per prestare assistenza ai feriti.I Vigili del Fuoco sono stati chiamati a intervenire per estrarre il conducente dell'auto ribaltata, coinvolto nell'incidente. Al contempo, le ambulanze del 118 sono giunte tempestivamente sul luogo dell'incidente per soccorrere i feriti e trasportarli in ospedale per ricevere le cure necessarie.Secondo le prime ipotesi, l'incidente potrebbe essere stato causato dallo scoppio del pneumatico posteriore di una delle vetture coinvolte, il che avrebbe portato alla perdita del controllo del veicolo e al drammatico ribaltamento.L'incidente ha suscitato profonda preoccupazione tra gli automobilisti e la comunità locale. Le autorità stanno attualmente indagando sull'accaduto per comprendere le cause esatte dell'incidente e accertare eventuali responsabilità.In questi momenti di emergenza, è fondamentale ricordare l'importanza di rispettare le norme di sicurezza stradale e di guidare con prudenza. Incidenti come questo sottolineano l'importanza di mantenere costantemente l'attenzione sulla strada e di effettuare regolari controlli sullo stato dei pneumatici e del veicolo in generale.La comunità locale e le autorità sono uniti nel fornire supporto e assistenza alle vittime e alle loro famiglie, mentre si lavora per garantire la sicurezza delle strade e prevenire futuri incidenti. La priorità è ora quella di garantire cure e cure adeguate ai feriti e di condurre un'indagine accurata per comprendere le cause dell'incidente e prendere eventuali misure di sicurezza necessarie per evitare situazioni simili in futuro.