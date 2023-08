FOGGIA - Una tragica notizia ha scosso ieri pomeriggio la comunità di Pescara: un incidente stradale sulla statale 673 ha causato la perdita di Giuseppe Delli Carri, un 79enne padre di Daniele Delli Carri, ex giocatore di calcio e attuale direttore sportivo della Delfino Pescara 1936.Lo scontro è avvenuto tra l'utilitaria guidata da Giuseppe Delli Carri e un camion carico di pomodori. Nell'impatto violento, il camion è finito nei campi mentre l'utilitaria con a bordo Delli Carri è stata sbalzata sull'altro lato della strada.Le forze di soccorso, tra cui l'elisoccorso, il personale di Anas, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine, sono intervenuti immediatamente per gestire la situazione e prestare assistenza. A causa dell'incidente, è stato necessario momentaneamente chiudere un tratto della tangenziale, riaperto solo in serata al termine dell'intervento dei soccorritori.La notizia della tragica perdita di Giuseppe Delli Carri ha suscitato profondo dolore e sgomento tra i familiari e la comunità di Pescara. Il suo decesso rappresenta una perdita incommensurabile per la famiglia e per la città, dove la figura di Daniele Delli Carri è particolarmente nota e rispettata.In queste circostanze dolorose, la comunità si stringe intorno alla famiglia Delli Carri, offrendo solidarietà e supporto in questo momento di lutto.L'incidente tragico sulla statale 673 richiama l'attenzione sulla sicurezza stradale e sottolinea l'importanza di mantenere sempre la massima prudenza alla guida, rispettando le norme del codice della strada per evitare tragedie simili.In questo momento di dolore, la comunità di Pescara e i tifosi della Delfino Pescara 1936 si uniscono per esprimere le più sentite condoglianze alla famiglia Delli Carri, ricordando Giuseppe con affetto e riconoscenza per il suo contributo alla vita sportiva e sociale della città.