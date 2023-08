PALERMO - I Carabinieri di Palermo hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di quattro giovani, di cui uno minorenne, in relazione a un grave caso di violenza sessuale di gruppo. Questi arresti seguono quelli di altri tre presunti complici, avvenuti nei giorni scorsi. L'episodio in questione risale al 7 luglio e ha scosso la città.Le accuse rivolte ai giovani sono estremamente serie. Si ritiene che abbiano commesso una violenza sessuale di gruppo ai danni di una giovane vittima, che era stata condotta in una zona isolata nel centro di Palermo. Secondo il racconto della vittima, la terribile aggressione è avvenuta dopo una serata trascorsa nei locali della movida palermitana, tra il mercato della Vucciria e Piazza Sant'Anna. Si ritiene che i sette presunti aggressori l'abbiano portata nella zona del Foro Italico, dove alcuni di loro avrebbero perpetrato l'abuso sessuale.L'indagine ha potuto procedere grazie al coraggio della vittima nel raccontare l'accaduto alle autorità e all'ausilio delle immagini dei sistemi di videosorveglianza nella zona. Questi elementi hanno permesso ai Carabinieri di identificare i sospetti componenti del gruppo.L'ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal giudice per le indagini preliminari di Palermo e dal giudice per le indagini preliminari del tribunale per i minorenni. L'operazione è stata eseguita dai militari del nucleo operativo della compagnia di Palermo Piazza Verdi.Questo grave caso di violenza sessuale ha destato indignazione e richiamato l'attenzione sulla necessità di combattere la violenza di genere in tutte le sue forme, sottolineando l'importanza di un sistema giudiziario che risponde in maniera tempestiva e rigorosa a simili crimini.