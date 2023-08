PESCHICI - Peschici si prepara a concludere la 3^ edizione di "TUTTILIBRI - Libri x Tutti," un evento culturale organizzato dal Comune di Peschici, sotto la guida del delegato alla cultura Leonardo Di Miscia e la direzione artistica di Michele Afferrante. Questa rassegna letteraria ha offerto un palcoscenico a grandi autori e figure di spicco nel panorama culturale.L'evento ha vissuto momenti di grande successo durante le serate del 30 e 31 luglio, quando sono stati protagonisti gli scrittori Eleonora Mazzoni e Diego de Silva, della casa editrice Einaudi. Le interviste a cura del critico letterario di Robinson, Filippo La Porta, hanno catturato l'attenzione del pubblico.La chiusura di questa edizione è prevista per domenica 20 agosto, in Piazza Pertini a Peschici. In questa occasione, il pubblico avrà l'opportunità di incontrare due autori di prestigio:**1. Francesco Maggio:** Economista e giornalista noto per i suoi saggi sulle relazioni tra etica, economia e società civile. Maggio ha scritto diversi libri, tra cui "Nonprofit," "Economia inceppata," e "La bella economia." Presenterà il suo ultimo libro, "Frammenti di un percorso economico," che critica le teorie economiche dominanti e propone un nuovo approccio più umano all'economia.**2. Laurent Gaudé:** Famoso scrittore e drammaturgo francese, vincitore del Premio Goncourt nel 2004 con il romanzo "Le Soleil des Scorta." Quest'opera, ambientata a Peschici, ha contribuito a far conoscere il paese garganico a livello internazionale. Gaudé ha anche scritto opere che coinvolgono il Gargano, come "La porta degli inferi."L'incontro con Laurent Gaudé, condotto da Angelo Piemontese, sarà un'opportunità per esplorare la sua passione per Peschici e il Gargano, oltre a discutere temi attuali come l'Europa e il suo destino.L'evento si terrà in Piazza Pertini a Peschici e inizierà alle ore 22:00. L'ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti. Si tratta di un'occasione unica per incontrare autori di prestigio e approfondire temi culturali ed economici di rilevanza internazionale. Non mancate!