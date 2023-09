A Bisceglie 'S3XPLAIN': il primo evento pugliese sul sex-positive (movement)

BISCEGLIE - Si terrà a Bisceglie il prossimo 23 settembre presso il Politeama Italia S3XPLAIN – La sessualità spiegata semplicemente, un evento dedicato, per la prima volta in Puglia, al sex-positive (movement) con il supporto attivo, in occasione del 25esimo anniversario, di comodo.it, il portale dei preservativi e della sessualità in rete dal 1998 che da anni sensibilizza l’uso del profilattico e la prevenzione con oltre 3 mila news sull’argomento.La sessualità verrà spiegata e affrontata da più punti di vista, fuori da ogni tabù, esattamente in linea con lo spirito sex-positive (“positività del sesso”), incentrato sui benefici del sesso e come goderne appieno. Interverranno numerosi relatori, autori e influencer provenienti da tutta Italia, con i quali ci si approccerà a tutti gli aspetti legati al tema della sessualità.Tra gli ospiti di S3XPLAIN, Maria Sofia Federico, l’influencer sex worker, che aprirà la giornata alle 15 con gli autori della rivista PRNnauti intervenendo nel loro podcast registrato dal vivo. PRNnauti diffonde informazioni relative al mondo dell’intrattenimento per adulti (con l’intento di portare nella cultura pop maggiore consapevolezza del ruolo delle attrici e attori, creator) e dell’industria pornografica.Per questo è stata scelta come ospite l’ex attrice porno Rossana Doll, divenuta famosa anche per il pamphlet Membri di partito, in cui sono svelati retroscena fino ad allora impensabili della classe politica italiana.A seguire, alle 16:30, Gabriele Guadagna del collettivo Mica Macho. Mica Macho è uno spazio per le persone stanche della virilità machista, una community attiva a livello nazionale, che ragiona sul maschile mettendo in discussione tutto quello che ci è stato raccontato e che continuiamo a raccontarci. Gabriele Guadagna presenterà e discuterà dei libri: Cosa vuol dire fare l’uomo, illustrato da Giorgia Crisci; e Pene d’amore, la graphic novel di Charly Cookie Kalkair, che mette a nudo tutti i dubbi, le curiosità e le insicurezze della sessualità maschile. Entrambi i testi sono editi da Sonda.“Esiste solo la monogamia?” è il tema al centro dell’intervento delle 18 di Car Lepori, studente che bazzica tra i collettivi transfemministi queer del territorio torinese con un focus sull’attivismo poliamoroso e bisessuale. Poliamore è il titolo del suo libro edito da Eris Edizioni e scritto a quattro mani con Nicole Braida, in cui si spiega il “potenziale” delle non monogamie, quello cioè di mettere in discussione l’organizzazione del nostro sistema relazionale, per “norma” monogamo, che si interseca con gli altri sistemi normativi che dominano la nostra vita, come quello economico, politico, di sesso/genere.Alle ore 19:30 sarà la volta di Andrea Farolfi, dottore in scienze dell’educazione ed esperto in educazione sessuale, che presenterà Be Kinky! 12 (e più) esperienze per un anno di piacere (Giunti editore), «il libro che tutte le persone dovrebbero leggere per essere felici a letto e non solo!», come si legge nella sua prefazione; dedicato a chiunque voglia esplorare la sessualità, a persone di ogni genere e orientamento, a chi certe cose già le fa, a chi vorrebbe farle e anche a chi se ne occupa per lavoro.Chiuderà la giornata, alle 21, parlando di “corpo e femminismo” Giulia Zollino, antropologa, educatrice sessuale, sex worker e content creator, nonché autrice di Scopriti. Perché le battaglie femministe iniziano tutte dal corpo, recente pubblicazione edita da Mondadori a giugno 2023. Il suo esordio del 2021, Sex work is work è stato un best seller. L’autrice condividerà una riflessione sul corpo delle donne che, prendendo le mosse dal vissuto personale, si intreccia con il pensiero delle più autorevoli filosofe femministe delineando una storia di emancipazione che parla a tutte e a tutti.La partecipazione a S3XPLAIN è gratuita con registrazione obbligatoria (posti limitati!) attraverso il form dedicato comodo.it/s3xplainDomenica 24 settembre, invece, ci sarà la possibilità di frequentare un corso di “bondage giapponese” con La Quarta Corda. Il corso ha una durata di 4 ore (9-13) e un costo di 90 € per coppia (max 8 coppie).Per informazioni: s3xplain@gmail.com – 347.6107026 (Marco Valente)