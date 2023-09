Cinema USA fermo, sceneggiatori (e attori) in sciopero

Pixabay

ROMA –(“Via col vento”, USA, 1939).Produzioni bloccate a Hollywood e dintorni. Sceneggiatori (ma anche molti attori) sono in sciopero ormai da mesi.Dietro il mondo sfavillante di lustrini e paillettes che ci narrano, cachet milionari, ville lussuose, party e orge, c’è anche un realtà che ai più sfugge fatta di sfruttamento e umiliazioni, depressioni e fallimenti. Il cinema americano ha una grande tradizione di scrittori prestati al cinema, sia come autori di romanzi da cui nascono i film (da Hemingway a J. K, Rowling), che come loro stessi che firmano gli script.Come d’altronde anche il grande cinema italiano: Ennio Flaiano fu sceneggiatore di Federico Fellini (I Vitelloni, Le notti di Cabiria, La dolce vita, Lo sceicco bianco, La strada, etc.), e poi Tonino Guerra (lavorò per Elio Petri, Giuseppe De Santis, etc.) e Cesare Zavattini a cui si devono i capolavori del Neorealismo (Ladri di biciclette, Umberto D., Miracolo a Milano, Sciuscià, etc.).“Il discorso è lungo e tocca sia gli sceneggiatori che gli attori” , premette Dino Sardella, regista e sceneggiatore italiano (Brindisi) ma che vive e lavora a Los Angeles ormai da molto tempo.“Alcuni daytime shows hanno deciso di ripartire senza sceneggiatori e per questo sono un pò nell’occhio del ciclone”.“Chiedono una rivisitazione dei contratti per via dell’introduzione dello streaming”.“E’ un discorso molto complesso, perché si toccano anche i temi dell’Intelligenza Artificiale e delle residuals che sono cambiate visto che per esempio DVD, VHS non rendono più come prima”.“Un accordo ancora non riescono a trovarlo. La DGA e la PGA l’hanno trovato quasi subito, WGA e SAG-AFTRA ancora no per il momento. Vedremo...”.