NOICATTARO - Prosegue il progetto “Locus N.O.H.A. – New Orientation Hub Activities", per il quale il Comune di Noicàttaro ha ottenuto un finanziamento intercettato nell'ambito dell'avviso pubblico "Punti Cardinali: punti di orientamento per la formazione e il lavoro" della Regione Puglia.Il progetto ha come obiettivo principale il potenziamento dei servizi di formazione e accesso al mondo del lavoro ed è destinato a studenti, soggetti disoccupati e inoccupati. In particolare, il progetto offre ORIENTATION DESK (sportello di orientamento al cittadino, accoglienza e supporto nell’affrontare processi di scelta in maniera efficace), ORIENTATION LABS (laboratori di orientamento didattici, esperienziali o narrativi) e JOB DAYS (eventi volti a informare la comunità locale sulle novità del mercato del lavoro).Dopo l’avvio delle attività di orientamento e formazione, sono in programma i primi Job Days, giornate di orientamento al lavoro di carattere prevalentemente informativo in cui gli attori principali del mondo del lavoro forniranno indicazioni circa i fabbisogni delle imprese e le tendenze occupazionali.Opportunità nel settore agroalimentare e nella ristorazione saranno al centro dell’appuntamento di mercoledì 13 settembre con il “NOJA FOOD 2023”. Ampio spazio sarà dedicato alle professioni emergenti, come il social media marketing nel settore agroalimentare e ristorazione, e agli incontri con le imprese del territorio che potranno svolgere colloqui conoscitivi e di selezione.Si continua martedì 19 settembre ore 8.30 con la giornata “DALL’IDEA ALL’IMPRESA”: un incontro finalizzato ad orientare i partecipanti all’autoimprenditorialità, attraverso una specifica informazione sull’analisi e sostenibilità dell’idea imprenditoriale, sulla redazione di un progetto di business plan e sulla possibilità di ottenere forme di finanziamento a supporto dell’avvio della propria attività imprenditoriale.Si chiude giovedì 28 settembre ore 9.00 con “JOB DAY IDEA srl”, giornata di recruiting da parte dell’azienda Idea srl che effettuerà colloqui di selezione per operatori di front-office da inserire presso gli spazi Enel presenti su Bari e provincia.Tutti gli appuntamenti si terranno presso la Palazzina dei Servizi (zona PIP), viale Sindaco D. Saponaro a Noicattaro. Per informazioni è possibile contattare lo sportello Locus Noha - Punti Cardinali Noicattaro allo 0804164680.