LECCE - Nove persone sono indagate e accusate a vario titolo di corruzione per l’esercizio delle funzioni, corruzione in atti giudiziari, induzione indebita e concussione nell’inchiesta coordinata dalle Procure di Potenza e Benevento che tocca anche Lecce e Taranto.Tra gli indagati anche vice procuratore onorario in servizio nel Tribunale di Lecce e un avvocato dello stesso foro residente a Taranto, due funzionari, un medico dell’Asl di Taranto e un imprenditore svizzero.L’indagine è incentrata attorno al ruolo del magistrato e dell’avvocato indagati, accusati di aver insabbiato alcune indagini dietro pagamento. Secondo l'accusa l’imprenditore svizzero avrebbe versato circa 12 mila euro. In corso perquisizioni e sequestri.