BARI - Prosegue a Bari la campagna abbonamenti della nuova stagione teatrale Altrimondi del Comune di Bari-Assessorato alla cultura organizzata insieme al Teatro Pubblico Pugliese.Una stagione-progetto per la città, composta da spettacoli, eventi, lezioni e incontri a teatro e diffusi nel territorio. Tra gli ospiti: Neri Marcorè, Mario Perrotta, Geppy Gleijeses, Silvio Orlando, Virginia Raffaele, Elio De Capitani, Alessandro Serra, Nichi Vendola, Lunetta Savino, Carmela Vincenti, FamilieFloz, Stefano Randisi ed Enzo Vetrano, Paolo Calabresi, Teatro dei Borgia, Anonima Gr, Granteatrino, La luna nel letto, Paolo Panaro, Virgilio Sieni, Equilibrio Dinamico, Silvia Gribaudi, Paolo Genovesi, Theodoros Terzopoulos, Michele Di Stefano. Tornano i laboratori di guida alla visione e quelli urbani nelle periferie, le lezioni del sabato mattina Dentro la Scena, le attività per le famiglie di Portami con te! e, novità, la serata dedicata alle stelle baresi della danza.Temi e riflessioni: il centenario delle nascite di Italo Calvino e Rocco Scotellaro e i 100 anni dalla scomparsa di Giacomo Matteotti, un’anteprima documentario Prix Italia Rai, il mese della Memoria, il Primo maggio, lo Speciale San Nicola, la filosofia di TLON.29 sono gli spettacoli in cartellone di cui 12 in abbonamento (10 a turno fisso + 2 spettacoli a scelta), 13 quelli in fuori abbonamento, da lunedì prossimo 11 settembre sarà possibile anche scegliere mini pacchetti da 6 e 4 titoli.Il sipario si aprirà il 2 ottobre al Teatro Piccinn,i nel corso e in collaborazione con il Prix Italia Rai www.rai.it/prixitalia, con l’anteprima del documentario RAI dedicato a Calvino “Lo scrittore sugli alberi” e alcune letture ad opera di Neri Marcorè.ORARI BOTTEGHINO - Dal 31 agosto al 19 ottobre dal lunedì al sabato, dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 17 alle ore 20.Scopri Altri Mondi 2023/24, la nuova Stagione Teatrale del Comune di Bari al Teatro Piccinni https://bit.ly/43wIBU3