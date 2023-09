SPECCHIA - La Parrocchia Presentazione della Vergine Maria e il Comitato Festeggiamenti, con il Patrocinio del Comune di Specchia, comunicano che nei giorni: 8,9 e 10 Settembre prossimi si svolgerà la Festa della Madonna del Passo, che da secoli gli specchiesi venerano a seguito di un’immagine trovata, secondo una leggenda, in una cripta (Laura Basiliana), ubicata sulla strada che tange Specchia e porta da Sud a Nord, dove sorgeva un “Passo”, raggiunto nei secoli da numerosi viandanti che percorrevano la Via dei Pellegrini, lungo i sentieri della redenzione, per poi fare sosta presso la Chiesa di S. Maria di Leuca del Belvedere di Barbarano (frazione di Morciano di Leuca), detta Leuca Piccola, e infine dirigersi al Santuario di S. Maria di Leuca “De finibus terrae”.Dopo la serata preludio “Aspettando la festa della Madonna del Passo” del 16 luglio scorso, che ha raccolto in Piazza del Popolo un pubblico numeroso e positivi consensi con lo spettacolo “il Magico Mondo di Disney” a cura dell’Associazione “Ala di riserva” di Alessano, ogni sera, fino all’8 settembre, all’esterno della cripta prosegue la Novena in onore della Madonna, con la celebrazione di funzioni religiose. La festa avrà inizio nella mattinata di Venerdì 8 settembre, nei pressi della cripta, dove si svolgerà la Fiera - mercato d’istituzione secolare, nelle stesse ore saranno celebrate Sante Messe all’interno del luogo sacro. In serata, dallo stesso luogo, prenderà avvio la solenne processione, con il simulacro della Madonna risalente tra la fine del ‘700 e l’inizio del secolo successivo, in legno policromo di scuola veneziana, che attraverserà le principali strade della cittadina, sarà accolta in Piazza del Popolo dal lancio di petali di fiori e palloncini, dal canto dell’Ave Maria e dal suono di un violino.La statua sarà accompagnata da due carabinieri in alta uniforme, insieme a varie rappresentanze di associazioni di militari in pensione, in ricordo delle madri e mogli specchiesi che a lei si rivolsero nei momenti particolarmente drammatici II° Guerra Mondiale, quando le donne si recavano alla cripta, alcune camminando in ginocchia, implorando la Madonna del Passo di far tornare incolumi i figli e i mariti dal terribile conflitto.Prima dell’inizio della processione, presso il vicino Campo Sportivo, sarà possibile assistere a uno spettacolo di fuochi pirotecnici curati dalla “Fireworks Salento” da Corsano. Per tutta la giornata di Venerdì 8 settembre e per la processione, presterà servizio il Grande Concerto Bandistico Municipale di Taviano. Alle ore 22.00, in Piazza del Popolo, “Festival Bar Italia” con la musica che dal 2001 fa ballare l’Italia. Come in un unico abbraccio coinvolge tutti, dai nostalgici degli anni ‘60 ai giovani d’oggi. L’esperienza e la qualità̀ del team trasformeranno Piazza del Popolo in una vera discoteca, con gadgets ed incomparabili scenografie, grazie alla regia di Vanny Deejay alla voce di Paolo Stefanelli e l’animazione delle Ragazze Italiane.Sabato 9 settembre, dalle ore 21.00 alle ore 23.15, in Piazza del Popolo, si potrà assistere al Concerto di Musica Popolare del gruppo “I Calanti”, con le loro Pizziche e tarante del Salento. Alle ore 21.30 e alle ore 23.55, temporaneamente la festa si sposterà in Piazza Aldo Moro, per due spettacoli delle “Fontane Danzanti Cazacu’s”, una fantasmagoria di luci e di colori nel gioco dei riflessi, nella danza degli zampilli e dei getti, con la musica come sottofondo, per proporre in diretta con la tastiera un connubio di arte e tecnologia molto suggestivo e senza precedenti.Nella giornata di Domenica 10 settembre a partire dalle ore 8.30 percorrerà le strade principali della cittadina per fermarsi in Piazza del Popolo, come alle ore 21.00, sarà possibile ascoltare le note musicali del Gran Concerto Bandistico Storico Pluripremiato “Città di Ailano”, diretto dal Maestro Concertatore, Giovanni Minafra. Dalle ore 17.00, per le vie della cittadina e in Piazza del Popolo per lo spettacolo finale alle ore 19.00, sarà possibile ascoltare la “Mistoband”, una street band, che unisce ai più grandi successi di musica italiana e internazionale, alcune coreografie di passi di ballo, gruppo che intrattiene e allieta sfilate, inaugurazioni, feste patronali, sagre e mercatini di ogni genere. Alle ore 19.00, per le strade della cittadina gli artisti di strada “Girovaghi.org” e spettacolo finale in Piazza del Popolo alle ore 21.00.Novità dell’ultima edizione, sarà la realizzazione in Piazza del Popolo, dell’immagine della Madonna del Passo, grandezza di 3x5 metri, con la stessa tecnica dell'Infiorata di Patù, grazie alla disponibilità di un gruppo di cittadini locali, coordinati da don Carmine Peluso, Parroco della cittadina, che hanno raccolto l’invito del Comitato organizzatore specchiese. L'Infiorata di Patù è giunta all’ VIII edizione, si sviluppa su una lunghezza di 247 metri, la posa in opera richiede un’intera notte e richiama migliaia di visitatori.Nei tre giorni di festa i più piccoli avranno la possibilità di divertirsi in Piazza S. Oronzo con un Luna Park dedicato a loro, in Piazza del Popolo sarà allestito un Mercatino Artigianale a cura dell’Associazione “Crazy Art Group. Informale”, inoltre, grazie a “SelfieFun, coloro che raggiungeranno l’evento di Specchia avranno la possibilità di fotografarsi gratuitamente per avere un ricordo della partecipazione. Le luminarie saranno curate dalla Ditta Luminarie Santoro da Alessano.: Rocco Indino 3205719279